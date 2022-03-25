Под Астраханью откроется торгово-сервисный центр Минского тракторного завода

В июле в Астраханской области планируется открыть торгово-сервисный центр белорусского тракторного завода «МТЗ».

Об этом сообщил министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев в ходе встречи губернатора Игоря Бабушкина с делегацией Белоруссии во главе с первым замминистра транспорта и коммуникаций республики Алексеем Ляхновичем, передает ТАСС. «В июле 2022 года открывается торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. Это скажется на эффективности работы наших сельхозников на белорусской технике», — заявил Афанасьев.

По словам главы региона, техника из Белоруссии «очень активно и эффективно используется» астраханскими производителями. «Мы рады тому, что на территории Астраханской области будет открыт торгово-сервисный центр Минского тракторного завода», — подчеркнул Бабушкин.

Между Астраханской областью и Белоруссией заключено соглашение о сотрудничестве, отмечает агентство. Российский регион поставляет в соседнюю страну товары легкой промышленности и сельхозпродукцию, а из Белоруссии идут поставки бытовой техники, лифтов, продуктов питания и текстиля.

Астраханские фермеры в 2021 году приобрели 80 тракторов и 16 единиц другой сельхозтехники белорусского производства. По данным министерства внешних связей области, в регионе зарегистрировано 11 компаний с участием белорусского капитала, примерно 3 500 астраханских предприятий реализуют товары белорусского производства. В прошлом году жители Астраханской области экспортировали, в частности, около 60 тыс. тонн арбузов, дынь, перца и лука, что в семь раз превысило показатель 2020 года.

Минский тракторный завод был основан в 1946 году. «Сегодня производство, на котором работает более 16 000 человек, превратилось в одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всём мире», — говорится на сайте МТЗ. В настоящее время завод выпускает свыше ста моделей тракторов более чем в двухстах сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий. Отмечается, что новые модели обладают широкими возможностями агрегатирования с сельхозмашинами различных производителей.

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