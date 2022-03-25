Протянуть руку помогающим

С 1 апреля пенсии ряду россиян, в том числе детям-инвалидам и инвалидам по военной травме, проиндексируют на 8,6%. Мера затронет 4 млн граждан страны. Регулярная индексация пенсий позволяет повышать эффективность системы пенсионного обеспечения, однако актуализация размера выплат касается не всех видов социальных пособий.

Люди с ограниченными возможностями здоровья не всегда могут обходиться без помощи, и зачастую поддержку оказывают члены семьи и родственники. Для этого родным часто приходится отказываться от работы. На этот случай государство предусмотрело выплату пособий, но их размер значительно ниже прожиточного минимума и не меняется с учетом инфляции. Дмитрий Давыдов считает, что размеры пособий для ухаживающих за инвалидом надо повысить, а также предоставить им возможность легально работать и при этом сохранить возможность получения выплат. Как это реализовать автор сформулировал в некоммерческом проекте «20 идей по развитию России», опираясь на международный опыт.

Забота для миллионов россиян

Более 11,6 млн инвалидов проживают в России, по данным Росстата на 2021 год. Среди них – 1,4 млн инвалидов I-й группы и 704 тыс. детей-инвалидов. Ухаживающие за инвалидами могут получать пособия, но только если полностью откажутся от трудовой деятельности. Размер пособия при этом составляет почти символическую сумму 1,2 тыс. рублей, что составляет 8,6% от МРОТ (минимальная заработная плата в 2022 году составляет 13 890 рублей). Для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства размер выплат составляет 10 тыс. рублей, что составляет 72% от МРОТ.

Размер пособия и полный запрет на трудовую деятельность вынуждают многих родственников и родителей отдавать предпочтение соцработникам для помощи инвалидам, либо вовсе передавать инвалидов на попечение интерната. В 2021 году был принят закон, по которому родственник, ухаживающий за инвалидом первой группы, имеет право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в количестве не более 14 дней в году. Однако этих мер недостаточно, считает Дмитрий Давыдов.

Забота без ограничений

Опыт зарубежных стран показывает, что предоставление дополнительных гарантий родственникам, решившим посвятить себя уходу за инвалидом, а также повышенные выплаты, положительно сказываются на жизнях людей с ограниченными возможностями здоровья и их членах семьи. Например, в Ирландии можно взять специальный неоплачиваемый отпуск по уходу за тяжелобольным сроком до 104 недель подряд или вразброс. Такой отпуск предоставляется сотрудникам, отработавшим в компании не менее 12 месяцев без перерыва. Работодатель обязан отпустить сотрудника на запрашиваемый период с сохранением рабочего места и не допустить дискриминации и худших условий труда. Работодатель по закону должен засчитать первые 13 недель отсутствия на работе сотрудника по причине ухода за больным. Работник при этом будет получать выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро в неделю, плюс 20–48 евро в неделю за каждого зависимого от него ребенка. При этом при получении пособия ухаживающий может работать не более 18,5 часов в неделю, получая чистый доход не более 332,5 евро в неделю (89% от минимального дохода). Такие меры позволяют тем, кто проявляет заботу об инвалиде, не беспокоиться за свое рабочее место и при необходимости работать неполную трудовую неделю.

В Великобритании пособие по уходу за взрослым инвалидом ниже, чем в Ирландии (67,6 фунтов в неделю). Ухаживающий может работать и получать не более 128 фунтов в неделю (41% от МРОТ), а заботе за больным он должен посвящать не менее 35 часов в неделю.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в Швеции в 2021 году составляло от 2,5 до 9,9 тыс. крон в зависимости от того, в какой степени ребенок нуждается в уходе. Сумму родители могут распределить между собой и продолжать работать. При этом работодатель обязан предоставить возможность сократить рабочие часы на 25% по заявлению родителя ребенка-инвалида.

Выплаты и пособия с учетом инфляции

Дмитрий Давыдов предлагает увеличить размер пособий для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства до 85% от МРОТ, то есть до 11 807 рублей по состоянию на 2022 год. Пособие для ухаживающих за взрослыми инвалидами I-й группы установить в размере 25% от МРОТ (3 473 рубля на 2022). Размер выплат менять в соответствии с инфляцией и девальвацией и привязать к МРОТ. Это актуализирует выплаты по отношению к нынешней экономической ситуации и позволит сохранить актуальность на годы вперед, считает автор.

«Государство было готово установить вышеуказанные пособия в размере 89% и 28% от МРОТ в 2019 и 2008 годах. Для предлагаемых 85% и 25% в 2022 году существенных барьеров не наблюдается. Финансирование повышения пособия за счет его привязки к проценту от МРОТ можно осуществить за счет нашего предложения по привязке штрафов к макроэкономическим показателям», - пояснил Давыдов.

Также автор предлагает дать возможность ухаживающим за инвалидом работать и получать легальный доход в размере не более 85% от МРОТ, с учетом что уходу уделяется не более 70 часов в месяц.

Прямым родственникам, ухаживающим за инвалидами I-й группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства, предлагается дать возможность работать на 25% меньше от стандартного рабочего времени, без оплаты, но с сохранением рабочего места. По согласованию с работодателем это может быть либо сокращенный рабочий день, либо сокращенная рабочая неделя, либо неоплачиваемый отпуск, включая 14 уже разрешенных дней.

Меры приведут к ощутимым результатам, уверен Давыдов. Во-первых, ухаживающие за инвалидами граждане смогут продолжать трудовую деятельность, что положительно скажется на социально-экономической ситуации. Во-вторых, люди с ограниченным возможностями здоровья будут в большей степени получать заботу, что будет способствовать их эмоциональному благополучию. В-третьих, количество случаев, когда инвалида отдают в интернаты на полное попечение государства, будет сокращаться.

Однако без поддержки государства реализовать такую инициативу будет невозможно. Поэтому Давыдов надеется на поддержку со стороны властей.

Проект «20 идей по развитию России» был сформулирован Дмитрием Давыдовым в 2016 году. В пандемию автор дополнил инициативы новыми идеями. Все они написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, подчеркивает автор.