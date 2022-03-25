Путин: Россия стала жертвой западной «культуры отмены»

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с лауреатами премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также молодым деятелям культуры, заявил, что наша страна стала жертвой модной на Западе «культуры отмены».

«Достаточно упомянуть такое явление, как "культура отмены". Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имён исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были», – цитирует президента агентство «Интерфакс».

По его словам, сегодня на Западе пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ.

«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. При полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», – подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что из концертных афиш в странах Запада сейчас вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги».

«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Представить такое в нашей стране невозможно, и мы застрахованы от этого во многом благодаря отечественной культуре», – резюмировал Путин.

