Россия в 2023 году выйдет из соглашения о пенсиях в СНГ

С 1 января 2023 года Россия намерена выйти из соглашения о пенсионных гарантиях для граждан СНГ. Новость сообщает РБК, ссылаясь на проект федерального закона, разработанный Минтрудом и Министерством иностранных дел России.

Как следует из пояснительной записки, со дня подписания документа прошло уже 30 лет. За это время в странах-участницах соглашения произошел переход от государственной пенсионной системы к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов.

Таким образом, положения старого соглашения больше не соответствуют современным принципам пенсионных систем, говорится в документе.

В Минтруде пояснили, что отказ от соглашения снизит нагрузку на российский бюджет, которая возросла, в том числе, из-за возросших миграционных потоков в страну.

Ожидается, что отмена соглашения позволит сэкономить до 2,2 миллиарда рублей из бюджета Пенсионного фонда России в период с 2023 по 2025 год.

Из пояснительной записки стало известно, что нынешние пенсионеры изменений не заметят, поскольку выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных пенсий.

16 марта российский президент Владимир Путин пообещал повысить минимальную заработную плату, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, социальные пособия и пенсии в стране.

