Россияне бросились в ипотеку

Российские кредитные организации зафиксировали увеличение спроса на льготную ипотеку в марте. Прирост среднедневного показателя заявок в марте по сравнению с аналогичным периодом 2021 года достигает 171%.

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Об этом со ссылкой на проведенный опрос банков сообщает ТАСС. В частности, по информации агентства, данную тенденцию подтвердили в ВТБ и Росбанке.

Строительная отрасль получила импульс

«Эксперты ВТБ отмечают, что в условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам доля госпрограмм в ипотечных сделках растет. При этом общий уровень продаж ипотеки в марте сопоставим с февральскими результатами. Наибольший объем выдач по льготным кредитам с начала марта (более 65%) пришелся на "семейную ипотеку": почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках "Дальневосточной ипотеки" ВТБ выдал больше 1 млрд рублей», — отметили в пресс-службе ВТБ.

В Росбанке заметили аналогичную тенденцию. По данным денежно-кредитной организации, прирост среднедневного показателя заявок в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 171%. «В феврале 2022 года доля госпрограмм в выдачах "Росбанк дом" выросла с 15% в январе до показателя 16%. По итогам первой половины марта доля госпрограмм в выдачах "Росбанк дом" составила более 50%», — констатировала пресс-служба Росбанка.

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В крупнейшем банке Крыма — РНКБ —также отметили, что стабильный спрос на льготные ипотечные кредиты был как в феврале, так и в марте. «В первом квартале 2022 года 40% ипотечных кредитов были выданы в рамках льготных программ», — уточнили там.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложениями правительства повысить с 1 апреля ставку по льготной ипотеке на новостройки с 7% до 12% на фоне роста ключевой ставки Банка России. Предельный размер таких кредитов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличен с 3 до 12 млн рублей. Для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Как указал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, новые условия по льготной ипотеке позволят кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить доступность ипотеки. Также это поддержит строительную отрасль, считает банкир. «Строительная отрасль получила импульс для стабильной реализации текущих проектов, возведения новых объектов и сохранения рабочих мест», — приводит его слова пресс-служба ВТБ.

Первичка привлекательней вторички

Рост спроса на льготную ипотеку вполне логичен на фоне повышения стандартных ипотечных ставок, связанного с увеличением ставки рефинансирования до 20%, заявил «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Многие стремились не просто улучшить свои жилищные условия, а приобрести инвестиционное жилье для защиты сбережений в нынешних непростых условиях, добавил он.

Уже с 1 апреля льготная ипотека будет выдаваться по ставке 12% годовых и, вероятно, спрос на нее снизится. Фактически у россиян остается всего несколько дней для того, чтобы оформить ипотеку под 7%. Возможно, предположил эксперт, за эти несколько дней банки зафиксируют очередной всплеск активности подающих заявки. Что будет дальше с рынком недвижимости в России, пока не совсем понятно, потому что слишком много неизвестных переменных.

Но сейчас очевидно, что назревает разрыв между рынком вторичного и первичного жилья, считает Петр Гусятников. Даже под 12% новостройки будут привлекательнее для покупателей, чем вторичка под 18-22%. Продавцам на вторичном рынке придется ощутимо опустить цены, и, таким образом, попытаться компенсировать высокие ставки по ипотечным кредитам.

В то же время, сегмент первичного жилья, скорее всего, будет не просто держать цены, а продолжит умеренный рост, полагает аналитик. Но при этом привлекательность новостроек тоже несколько снизится, ведь покупатель вынужден будет приобретать недвижимость по высокой цене, а продавать, когда объект уже будет находиться в собственности, по более низкой.

В условиях новой реальности, при ключевой ставке ЦБ РФ, составляющей 20%, и с новыми ипотечными ставками от 18-22% на вторичное и первичное жилье, льготная субсидированная ипотека на новостройки остается наиболее доступным инструментом покупки недвижимости, подтвердила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Ранее введенная программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 7% (после ее продления) была ограничена предельной суммой кредита 3 млн рублей по всем регионам страны. В условиях произошедшего за последнее время существенного удорожания объектов покупки, такая сумма являлась небольшой подстраховкой, когда есть основная из собственных средств, или приобретается очень бюджетный вариант новостройки.

Правительство приняло правильные меры

Как напомнила «Эксперту» Людмила Анисимова, на вторичный рынок льготная программа ипотеки не распространяется, ее действие по-прежнему направлено на новые покупки в строящихся объектах, для стимулирования строительной отрасли и связанных с ней экономических процессов, в том числе.

Увеличение с 1 апреля ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%, по мнению Людмилы Анисимовой, является достаточно оптимистичным решением на фоне действующей ключевой ставки ЦБ РФ (20%) и основной массы несубсидируемых программ жилищного кредитования под 18-22%. Оставить ставку по льготной ипотеке совсем без изменений, означало бы взять для государства взять на себя большие риски и нагрузку. Данное решение видится в настоящих условиях оптимальным и вполне приемлемым для всех участников рынка. Кроме того, увеличение максимальной суммы кредита делает ипотеку более востребованной для заемщиков, расширяя возможность выбора.

Важно, что ранее заключенные договоры жилищного кредитования не утратили свою силу с ростом ключевой ставки и продолжают действовать до исполнения сторонами своих обязательств, без возможности пересмотра ставок банками в одностороннем порядке, подчеркнула аналитик. Кроме того, заемщики, при условии подтверждения сокращения своего дохода на 30% и более, не имея действующих аналогичных льгот по другим кредитам, могут воспользоваться кредитными каникулами сроком до 6 месяцев, написав заявление в банк до 30 сентября 2022 года.

Актуальными остаются и другие виды субсидируемых государством программ по ипотеке — семейная (для покупателей с детьми, рожденными с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года) по ставке до 6%, сельская — по ставке от 0,1% до 3% на покупку земельного участка, строительство частного дома или квартиры в сельской местности, дальневосточная — под 2% годовых на различные виды недвижимости в регионах Дальнего Востока. По многим программам в качестве первоначального (или последующего) взноса можно использовать материнский капитал.

Государственная поддержка важна для граждан, заключила Людмила Анисимова. Особенно — в кризисные и нестабильные времена. В строительной отрасли эта поддержка точно будет продолжать оказываться. Акценты помощи правительства направлены в те сферы и регионы, которые нужно стимулировать и развивать. Если предлагаемые программы получают отклик у непосредственных потребителей, то это лишь подтверждает правильность и жизненность принятых мер.