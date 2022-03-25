Российские эксперты обсудили вопросы логистики и поставок в страну

Переход на отечественное ПО и материалы, корректировка законодательства и введение финансовых мер поддержки, диалог и тесное сотрудничество между российскими компаниями – все это позволит справиться с трудностями, с которыми столкнулся бизнес. К такому выводу пришли участники круглого стола «Логистика и транспорт. Консенсус между стейкхолдерами». Мероприятие состоялось 24 марта на платформе Центра поддержки экономики Москвы (ЦПЭМ) при поддержке Ассоциации менеджеров России.

С докладом о работе промышленного сектора и мерах поддержки от города выступил советник Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Борис Игошин. По его словам, ситуация, в которой сейчас находятся компании, схожа с пандемийной – закрыты границы, рвутся кооперационные цепочки. Но наработанный за то время опыт очень помогает.

«Трудности есть, но они не так критичны, как может показаться на первый взгляд, - считает Игошин. - Московские компании-экспортеры должны переориентироваться как на внутренний рынок, так и на новые. “Моспром” всячески помогает в этом. Например, сейчас действует онлайн-бизнес миссия, где проводятся переговоры с потенциальными покупателями из четырех стран Ближнего Востока. На апрель запланирован выезд в Узбекистан, переговоры с партнерами из Киргизии, Азербайджана и Вьетнама. Цели будущих контрактов — это новая география, расширение номенклатуры и поддержание текущих связей».

По словам исполнительного директора Совета профессионалов по цепям поставок Ырысбека Ташбаева, в настоящий момент усилия многих компаний брошены на поиск новых поставщиков. «Сейчас первоочередная задача для бизнеса – не допустить дефицита, что особенно важно, учитывая масштабы страны», - рассказал он.

Директор по операциям «Алкогольной Сибирской Группы» Денис Кругликов обратил внимание, что сейчас общая проблема для всех – это пополнение оборотных средств и кассовые разрывы. «Зарубежные партнеры решили, что за текущие поставки нужно рассчитаться срочно, а в дальнейшем работать только по предоплате. От города возможны меры поддержки в области косвенного финансирования, либо отсрочки по уплате налогов или целевые субсидированные займы на пополнение оборотных средств. Еще стоит подумать о формировании единой логистической структуры города, например, сети кросс-докинговых складов, работающих по принципу ресурс-шеринга», - предложил он.

Директор по развитию бизнеса GXO Logistics Лидия Евдокимова-Чибисова отметила сложности в дистрибуции и транспорте. «Самое важное – пропускная система, она несовершенна на данный момент. Помогла бы поддержка в этом сегменте», - сказала представитель компании.

Руководитель проектов развития ТРАСКО Павел Масленников отметил рост спроса на услуги по консультациям в ВЭД и подчеркнул, что в целом участники бизнеса настроены скорее позитивно.

Операционный директор логистического оператора УК «Грандо» Вадим Минаков считает, что нужно объединяться и делать совместную логистику. «Нужна законодательная база, сейчас все работает по старым нормам, например по запрету товарного соседства – это, в принципе, уже неактуально. Поможет отмена платных дорог и заморозка лизинговых платежей», – заявил он.

Мероприятие входит в серию авторских круглых столов с представителями бизнеса проекта «Прорвемся 2.0» Центра поддержки экономики Москвы. Первая общая встреча с бизнес-сообществом состоялась 16 марта. Далее были проведены тематические встречи с представителями IT-отрасли и ресторанного бизнеса. В ближайшее время запланированы круглые столы по ситуации в ретейле, туристическом бизнесе, закупках, медиаотрасли и индустрии развлечений.