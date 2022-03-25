«Ростех» передал завод «Море» в Крыму Объединенной судостроительной корпорации

Госкорпорация «Ростех» безвозмездно передала судостроительный завод «Море» в Феодосии в собственность Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Соответствующий договор был заключен 14 марта 2022 года, рыночная стоимость передаваемых акций оценивается в 432 млн рублей», — уточняется в сообщении «Ростеха».

Основанное в 1938 году «Море» специализируется на разработках в области скоростного судостроения. В 2014-м, после присоединения Крыма к России, предприятие было национализировано, а годом позже на его базе было создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Судостроительный завод "Море"». В 2017-м в соответствии с поручением президента предприятие преобразовали в акционерное общество, в 2018-м оно вошло в состав «Ростеха». Принципиальное решение о передаче завода Объединенной судостроительной корпорации было принято в 2021 году.

«После воссоединения Крыма с Россией и передачи предприятия на баланс "Ростеха" государство поставило задачу поддержать производство. Мы ее выполнили, нам удалось сохранить на плаву этот актив, не допустить его закрытия. Безвозмездная передача акций в состав Объединенной судостроительной корпорации позволит продолжить модернизацию и развитие производственных мощностей», — отметил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов со своей стороны выразил уверенность в том, что «Море» станет значимым элементом судостроительного кластера, который корпорация формирует в Крыму. «Важно, что предприятие и его коллектив удалось сохранить, за что искреннее спасибо "Ростеху". Теперь наступает момент, когда завод полноценно войдет в большую корабельную семью Объединенной судостроительной корпорации, начнет осваивать ее производственные процессы. Будущее "Моря" — это перспективные направления композитного и алюминиевого судостроения. Кроме того, завод может получить часть заказов по линии ГОЗ, в первую очередь в части кораблей и судов 3-го и 4-го рангов», — подчеркнул Рахманов.

После начала спецоперации России в Украине и введения Западом в отношении Москвы жестких санкций в ОСК заявили, что ограничения не повлияют на сроки поставок корпорации. «На сроках и качестве продукции ОСК санкции Великобритании никак не отразятся, и все без исключения обязательства перед партнерами будут выполняться», — заверили в компании. Там отметили, что работают в условиях жесткого санкционного давления с 2014 года, подчеркнув, что во многом именно благодаря санкциям отрасль восстановила или создала заново уникальные производства, которые позволили вывести импортозамещение на новый уровень. Также в корпорации указали на то, что ее эффективность в последние годы выросла: с 2012 по 2016 год ОСК передала флоту 25 кораблей; за последние пять лет их число достигло 30. Кроме того, за минувшее десятилетие компания построила более 150 коммерческих судов.