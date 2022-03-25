Рубль продолжает отыгрывать фундаментальный позитив

Первые часы торгов на валютном рынке рубль провел в боковике. Но после полудня наметилось сильное укрепление курса, который в моменте уходил в район 92 руб. за доллар. Похоже, что этот рост был вызван выходом на торги крупного экспортера со своей валютной выручкой.

Поддержала рубль и информация Банка России о том, что в ответ на «заморозку» российских резервов на Западе ЦБР фактически заблокировал средства иностранных инвесторов примерно на ту же сумму. Эта мера, кстати, заставит правительства «недружественных стран» задуматься о том, стоит ли «национализировать» российские резервы или отправлять их на восстановление Украины.

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Для некоторых отечественных игроков сообщение послужило поводом немного сократить свои валютные запасы. Однако удержать достигнутые уровни рублю не удалось. После обеда началось его плавное ослабление при явно выраженном снижении предложения валюты на бирже. Сегодня пятница, поэтому желание попридержать доллары и евро в канун выходных вполне логично. В результате, сегодня рубль укрепился к доллару на процент, а с начала текущей недели — на 8,4%.

Пока все говорит о том, что рост рубля продолжится благодаря принятым Банком России мерам. Кроме того, продолжается падение импорта. Многие телеграм-каналы публикуют информацию, что так называемые «украинские беженцы» блокируют в Польше фуры с российскими и белорусскими номерами. Представители некоторых импортоориентированных российских компаний подтверждают эту информацию, отмечая, что доставлять грузы из Европы стало большой проблемой, и теперь они ищут поставщиков в Китае.

Пока сложно сказать, при каком курсе рубля Банк России будет смягчать свои меры, чтобы не допустить слишком сильного его укрепления. С одной стороны, рост курса российской валюты приводит к снижению инфляции и дедолларизации сбережений населения. С другой, нужно наполнять бюджет, в том числе за счет экспортных доходов.

Скорее всего, первой мерой для приостановки роста курса рубля станет снижение ключевой ставки, что также пойдет на пользу экономике — за счет удешевления кредитов — и немного поддержит рынок акций.

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Последний сегодня, кстати, не порадовал. После открытия ростом, тут же началась фиксация прибыли, и рынок сползал практически всю сессию, за день потеряв 3,66% по Индексу Мосбиржи. Однако этот результат во многом вызван обвалом акций «Газпрома» — на 12,2%.

Трейдеры опасаются, что в ответ на решение президента РФ Владимира Путина продавать газ за рубли в отношении «Газпрома» последуют судебные иски, которые приведут к миллиардным штрафам. Ссылка на форс-мажорные обстоятельства — то есть, на то, что «Газпром» вынужден следовать решению российских властей — вряд ли найдет понимание в западных судах.

Стоит также отметить, что и в целом ситуация с торговлей акциями очень нервозная — на рынке много спекулянтов, которые присоединяются к едва наметившемуся тренду. С учетом того, что ликвидность рынка мала, движения котировок отдельных бумаг происходят очень сильные, и такой характер торгов сохранится на следующей неделе.

Лучше Индекса Мосбиржи отторговались бумаги, которые мы ранее неоднократно называли самыми перспективными: на 9,5% подорожали акции «Фосагро», на 1,4% - «Роснефти», на 0,7% - «Алросы», на 0,4% - «Норникеля».

На внешних рынках все спокойно: недалеко от вчерашнего закрытия торгуются американские фондовые индексы, чуть дешевле $120 за баррель стоит нефть.