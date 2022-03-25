«Русал» запустил проект по строительству в Тайшете аэропорта за семь миллиардов рублей

ООО «Русал Аэро», которое контролируется группой «Русал», зарегистрировало дочернюю структуру — ООО «Тайшетаэро».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на систему «СПАРК».

Как следует из опубликованных данных, приоритетным направлением работы нового предприятия является аэропортовая деятельность. Управляющей компанией «Тайшетаэро» выступает ООО «Сибирские аэропорты». Оно, в свою очередь, контролируется группой En+, которая владеет 57% «Русала».

Уточняется, что «Тайшетаэро» сформировано как дочерняя компания «Русала» для реализации планов по строительству аэропорта в городе Тайшет, где находится новый завод алюминиевого гиганта, введенный в эксплуатацию в декабре прошлого года. Инвестиции в завод составили около 100 млрд рублей, мощность первой очереди — 428,5 тыс. тонн алюминия в год. Это уже третий за последние 15 лет современный и экологичный завод, запущенный «Русалом».

Проект по строительству аэропорта включает в себя создание аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и всей аэродромной инфраструктуры, рассказала агентству вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления «Русала» Елена Безденежных. Она сообщила, что сейчас идет выбор проектной организации и расчет стоимости строительства аэропорта. «Компания готова вложить собственные средства, в последующем передать взлетно-посадочную полосу и аэродромные объекты в собственность государства с получением компенсации на их строительство», — сказала Безденежных, подчеркнув, что воздушная гавань в Тайшете позволит повысить транспортную доступность и мобильность жителей региона, в первую очередь, работников нового Тайшетского алюминиевого завода.

Сообщается, что стоимость проекта по строительству аэродрома в Тайшете, согласно предварительной оценке, составляет 7 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания «Новапорт» , принадлежащая холдингу AEON Романа Троценко, планирует продолжить реализацию проектов по строительству новых воздушных гаваней и терминалов аэропортов в регионах Сибири, несмотря на санкции. По словам гендиректора холдинга Сергея Рудакова, в связи с необходимостью замены попавшего под ограничения оборудования будут внесены соответствующие изменения в проектную документацию. В частности, речь идет о проекте нового терминала аэропорта Томска, который изначально оценивался в 2,8 млрд рублей. Кроме того, в сентябре «Новапорт» собирается сдать терминал в новосибирском Толмачево. Также компания начнет строительство аэродрома у горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.