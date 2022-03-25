В НАТО проговорились

24 марта состоялся экстренный саммит НАТО, главной темой которого, понятно, стала Украина. Государства-члены Альянса должны были решить, как им реагировать на украинский кризис — и как реагировать на вызывающее, по мнению США и Европы, поведение России.

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Некоторые страны выставили на рассмотрение весьма решительные с их точки зрения меры. Так, например, Польша хотела отправить на Западную Украину 10-тысячный контингент миротворцев под натовским флагом. Формально миротворцы (большую часть которых, естественно, составляли бы поляки) должны были бы заниматься защитой гуманитарных коридоров, вот только гуманитарным коридорам на Западной Украине никто не угрожает, разве что местный фольксштурм и барыги, которые начали зарабатывать на законном и не очень отъеме денег у беженцев с Восточной Украины. По мнению России, цели у поляков были совсем иные, более капитальные.

«Не исключаю, что — когда они говорят о миротворцах — наверное, имеется в виду их границы — запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться. У них такие мысли витали и не только мысли — такое было в прошлом», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По сути, Польша собиралась под флагом миротворцев осуществить свою давнюю мечту — вернуть хотя бы украинскую часть «Восточных Кресов» (территории, отторгнутой у нее Сталиным). Либо в формате де-факто контроля над этой территорией (как на подмандатной), либо через прямую аннексию в случае полного развала Украины.

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Однако в одиночку поляки такой шаг осуществлять побаивались — Россия устами Владимира Путина явно дала понять, что государству, которое посмеет физически вмешаться в процесс проведения российской спецоперации, не поздоровится. Для тех, кто не понял слова президента РФ, был устроен демонстративно-показательный прилет «Калибров» по Яворовскому полигону, находящемуся недалеко от границы с Польшей и приютившему сотни иностранных наемников.

Очевидно, поэтому Польша и хотела убедить страны-члены Альянса поддержать ее инициативу и тем самым разделить всю ответственность и риски с Варшавой. При этом польские СМИ и политики чуть ли не брали НАТО «на слабо»: в канун саммита писали о том, что Альянс должен проявить силу.

Поможем – как можем

Вместо этого Альянс на саммите в этом вопросе проявил мудрость. Польское предложение не было поддержано, по крайней мере, публично.

Вместо этого Альянс принял целый ряд других решений. Во-первых, решил соблюсти политес и ответить на ультимативные мольбы Зеленского относительно «военной помощи без ограничений». По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставки «будут», вот только чиновник не уточнил, какие именно. Вряд ли речь идет о поставках «одного процента натовских танков и самолетов», как просил Зеленский – да и вообще о танках и самолетах. Альянс банально не сможет перевезти это на Украину без угрозы уничтожения конвоев со стороны российских ВКС. Так что, судя по всему, речь идет о стрелковом оружие, ПЗРК, противотанковых системах и т. п. Часть таких поставок, кстати, наверняка ни до ВСУ, ни до нацбатов не дойдет, а уплывет на Ближний Восток или в руки других благодарных покупателей.

Помимо военной помощи, Альянс, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, пообещал предоставить украинскому народу «экономическую и гуманитарную помощь». Она-то. конечно, на Ближний Восток не пойдет, оставшись в карманах украинских олигархов.

Понятно, что помимо здравомыслия и милосердия НАТО должно было продемонстрировать силу — и на саммите было принято решение о размещении новых войск на восточных границах Альянса. «Сегодняшнее размещение четырех новых боевых групп в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии стало четким сигналом того, что мы будем коллективно защищать и оборонять каждый дюйм натовской территории», — заявил Джо Байден. Сигнал, прямо скажем, слабоватый, впрочем, президент США прекрасно понимает, что Россия на эту территорию не претендует.

По сирийским следам

И если бы Альянс был чисто оборонительной организацией, то этого было бы вполне достаточно. Помогли чем могли соседям, защитили свою территорию — и баста. Однако для США НАТО является все-таки наступательным инструментов, а значит Альянс должен был обозначить и условия своего более активного вмешательства в украинский конфликт. И тут США решили пойти по «сирийскому сценарию». То есть обозначить «красную линию», которую Россия не пересечет просто потому, что ей это не нужно.

«Любое использование химического оружия полностью изменит природу конфликта. Оно станет ярым нарушением международного права и будет иметь крайне широкие последствия, не говоря уже о крайней опасности такого применения», — заявил Йенс Столтенберг.

Он должен, вероятно, понимать, что Москва как никогда не применяла, так и не будет применять никакого химического оружия. Так что, либо это демонстративная силовая риторика на публику, либо, что уже серьезно, обозначение возможности соответствующей провокации со стороны НАТО.

Даже в первом случае проблема все-таки есть, и она в том, что на Украине — как прежде в Сирии — могут найтись силы, которые захотят сымитировать применение химического оружия, чтобы попытаться втянуть Запад в конфликт. А в киевском руководстве есть люди, которые в чем в чем, а в телепостановках разбираются хорошо.

Как в определенной степени плюс можно расценить то, что Альянс устами своего генсека, похоже, приоткрыл вариант стратегии НАТО: по организации в зоне украинского конфликта провокации с имитацией применения химического оружия (если и не с реальным применением). Возможно, такое анонсирования было сочтено удачным началом нового этапа пропагандистской антироссийской компании, который должен завершиться эффектным трюком.

Однако, та же западная общественность, на которую эта компания и трюк должны быть рассчитаны, может теперь заподозрить правду, поняв, что дело-то отнюдь не в Москве, и что Брюссель обозначил опасность, исходящую от него самого. И, возможно, это послужит тому, что данный план, коли таковой действительно имеется, там положат на полку. Например, прямо рядом с реактивами.