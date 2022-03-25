Сервис Samsung Pay продолжает работать с картами «Мир»

Сервис бесконтактных платежей Samsung Pay работает с российскими картами «Мир» в обычном режиме. Информацию сообщает Сбербанк.

Утром 25 марта оператор «Мир» сообщил на своём официальном портале, что компания Apple приостанавливает поддержку этих карт в сервисе бесконтактных платежей Apple Pay.

Отмечается, что уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.

«Кошельки Samsung Pay и Mir Pay работают с картами "Мир" в обычном режиме», - сообщили в крупнейшем российском банке.

Клиентам финансовой организации также доступны услуги «Pay QR» , «Оплата лицом» и системы быстрых платежей, добавили в банке.

