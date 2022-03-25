Си Цзиньпин сделал заявление по ситуации на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с главой британского Кабмина Борисом Джонсоном сделал заявление по ситуации на Украине, изложив позицию Пекина.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая, лидер Поднебесной подчеркнул, что международное сообщество должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил о необходимости создания условий для политического урегулирования украинского вопроса и способствования скорейшему восстановлению мира в этой стране. Также Си пообещал, что КНР будет продолжать «играть конструктивную роль» по этой проблеме.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам Байдена, в ходе переговоров с Си Цзиньпином предупредил его о том, что Китаю грозит «серьёзная опасность» в случае поддержки России. Как пояснил американский президент, он не угрожал Си, но напомнил, что у КНР есть экономические отношения с США и Европой, и что Китай подвергнет себя серьёзной опасности в этом отношении, если будет двигаться в сторону поддержки России.

При этом Байден предположил, что «Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, чем с Россией» и надеется, что Пекин не станет помогать Москве.