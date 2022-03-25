Специальная экономическая операция России

Пожалуй, наиболее заметным контрударом по санкциям и их инициаторам стало поручение Владимира Путина перевести газовые контракты с недружественными странами в рубли. Это разом позволило России перейти из обороны в атаку.

«И ЕС, и США объявили, в принципе, дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и в евро могут быть не исполнены», — заявил 23 марта глава российского государства на совещании с правительством.

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По его словам, совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары и в ЕС, и в США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют не имеет для нас никакого смысла. «Поэтому мной принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли», — подчеркнул Владимир Путин.

Следующими товарами, за которые нашим бывшим партнерам, возможно, вскоре также придется расплачиваться рублями, могут стать, к примеру, российская нефть и нефтепродукты. О такой возможности в дополнение к словам президента заявил чуть позднее вице-премьер Александр Новак, указав, что доверие к расчётам за нефть в долларах и евро подрывается из-за санкций.

Стоит отметить, что в перспективе речь может зайти о продаже за рубли продукции, скажем, металлургической или химической промышленности, а также продовольствия и иных товаров, составляющих значимые статьи российского экспорта.

Глава государства в среду также объявил, что согласно поручению, данному Центробанку и правительству, порядок операций по приобретению покупателями российского газа рублей на внутреннем рынке будет определен за неделю. Валютный рынок отреагировал оперативно, опустив доллар ниже отметки в 100 рублей и зафиксировав первый значимый результат начавшейся российской контрсанкционной атаке.

На фоне заявлений российского руководства европейские политики уже поспешили высказать свое несогласие с подобной постановкой вопроса. Главы правительств Италии и Германии, Марио Драги и Олаф Шольц заявили, что перевод на расчеты в рублях является нарушением ранее заключенных контрактов. С ними согласился премьер-министр Словении Янез Янша, исключивший оплату рублями за российский газ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон Лер Ляйнен и вовсе сочла означенное решение России попыткой обойти введенные Западом санкции.



Вместе с тем, глава комитета по энергетике и защите климата немецкого бундестага Клаус Эрнст заявил, что техническая возможность оплаты газа в рублях существует. Таким образом, можно констатировать, что общей позиции по вопросу расчетов за газ в рублях у Европы нет.

Необходимо развивать отечественное серийное производство

Дав рублёвую оплеуху недружественным странам, Россия не перестает предпринимать активные действия по поддержке собственной экономики в условиях санкций. За день до упомянутого заявления Владимира Путина председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал новый пакет соответствующих мер. Как отметил глава кабмина, готовятся и реализуются законодательные изменения и нормативные акты, целью которых является скорейшая реализация антикризисного пакета.

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«В нынешних условиях многим важно оперативно наладить собственное серийное производство материалов и комплектующих, ранее поставляемых из-за рубежа», — цитирует Михаила Мишустина РИА Новости.



В числе предлагаемых шагов называется «донастройка» специальной программы по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект необходимого постановления уже поступил в правительство. Предполагается также упростить регистрацию фармацевтической продукции и медицинских изделий, изменить для них закупочные процедуры, субсидировать процентные ставки по кредитам, предоставляемым производителям и дистрибьюторам. Прорабатывается предложение по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медицинских изделий.



«У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», — подчеркнул премьер.



Помимо этого, планируется расширение помощи малому и среднему бизнесу через так называемые офсетные контракты, гарантирующие инвесторам, реализующим значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период. Это поможет предпринимателям точнее просчитать возможные риски и оптимизировать затраты.



«Предложено снизить здесь минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд до 100 млн рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте РФ, а заключать договор о гарантийной покупке — в другом», — пояснил председатель правительства.

Технопарков станет больше

Еще одним пунктом антисанкционной повестки становится двухкратное увеличение числа регионов, в которые будут направлены федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. «Таким образом, гораздо больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса», — заявил Михаил Мишустин.



Также речь идет о поддержке компаний, которые в ближайшей перспективе планировали достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности. Будут отложены начисления штрафов за нереализацию таких планов в срок, что позволит инвесторам все же ввести объекты в эксплуатацию. По словам премьера, указанные меры помогут активнее вовлекать в бизнес-процессы небольшие компании, увеличить количество рабочих мест, а также запускать проекты, лучше отвечающие потребностям конкретных регионов.



Напомним, что в предыдущие антикризисные пакет было включено снижение административных барьеров, упрощение получения средств от центров поддержки экспорта в регионах, расширение доступа малых и средних предпринимателей к льготному кредитованию.



Также анонсировалось смягчение налоговой нагрузки для проектов, субсидированных из федерального бюджета, продление на два года сроков их реализации. Для граждан и представителей малого бизнеса, взявших кредиты до 1 марта 2022 года, появилась возможность обратиться за предоставлением кредитных каникул на шесть месяцев.



В рамках оперативного антисанкционного плана действий решено отменить НДС для гостиничного бизнеса, иностранным компаниям предлагается упростить условия для переезда в российские специальные административные районы в Калининграде и Владивостоке, введен мораторий на проверки вместе с автоматическим продлением лицензий.

Ажиотажный спрос на продовольствие спал

Отдельно необходимо коснуться вопроса обеспечения внутренней продовольственной безопасности. На фоне недавнего ажиотажного спроса на некоторые продукты, включая сахар и гречневую крупу, у части общества возникли опасения относительно возможной нехватки продовольствия.

Владимир Путин, проводя в минувшую среду совещание с членами правительства, обратил внимание на данную ситуацию, заявив, что упомянутый ажиотаж на рынке продовольствия сейчас уже практически спал. При этом президент отметил, что на мировых рынках наблюдается рост цен, который связан с рядом объективных обстоятельств.



«Но и то, что происходит сегодня в нашей стране, тоже накладывает дополнительное напряжение на рынок. Ясно, что в таких условиях возникает ажиотажный спрос. Правда, мы видим, что он практически уже спал. Но тем не менее надо посмотреть на эти вопросы в совокупности со всеми обстоятельствами, которые создают определенную ситуацию на рынке», —подчеркнул глава государства, поручив Минсельхозу и властям регионов внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Как ранее заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, правительство полностью обеспечивает население страны и сахаром, и гречкой, поэтому не стоит поддаваться панике и скупать эти товары. «Ажиотажный спрос только дестабилизирует торговые сети», — приводят слова вице-премьера «Вести».



Помимо этого, Виктория Абрамченко заявила, что правительство приняло решение увеличить посевные площади под гречиху и сахарную свеклу. Гречихой в нынешнем году засеют 1 млн 32 тысяч гектаров, что предполагает увеличение на 50 тыс. га в годовом выражении, а сахарной свеклой — 1 млн 70 тысяч гектаров (плюс 66 тыс. га к показателю 2021 года).



«Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках российских магазинов, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара», — отметила Абрамченко и добавила, что правительство намерено выделить 2 млрд рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции и товаров для организации сельхозпроизводства.



«Такое решение будет способствовать нивелированию ценовых колебаний на рынках сельхозпродукции, сырья и продовольствия, обеспечит стабильные поставки продовольствия в отдаленные регионы», — вице-премьер на совещании у главы правительства, уточнив, что с использованием льготного железнодорожного тарифа планируется перевезти грузы в объеме не менее 1 млн тонн. Зампред правительства также напомнила, что для поддержания устойчивости развития российского агропромышленного комплекса в условиях санкционного давления в срочном порядке было принято 10 правительственных актов.



В контексте поддержки отечественного агропрома стоит вспомнить, что еще 17 марта глава правительства объявил о выделении свыше 26 млрд рублей на льготные займы для системообразующих предприятий российского АПК. Одним из условий предоставления такого займа обозначено сохранение предприятием не менее 90% рабочих мест.



«Рассчитываем, что это поможет системообразующим агрокомпаниям привлечь льготные оборотные кредиты на сумму порядка 225 миллиардов рублей. А в целом эта мера обеспечит стабильность функционирования отрасли», — прокомментировал это решение Михаил Мишустин.

Он акцентировал внимание членов кабинета министров на том, что успешное развитие сельского хозяйства — это фактически фундамент продовольственной безопасности страны, особенно — в условиях санкций. Таким образом, можно констатировать, что Россия располагает не только значительными резервами собственного продовольствия, но и потенциалом для их увеличения.

Китай нам поможет

Возвращаясь к теме санкционного давления со стороны Запада нельзя не отметить ускорение роста взаимовыгодной торговли России с Китаем, чему причиной явились как раз эти самые санкции. Тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.



По сообщению Главного таможенного управления КНР, 20 марта общая стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай выросла в 2,86 раза, превысив 526,9 млн долларов. При этом на одном только газе в российско-китайских экономических отношениях свет клином не сошелся. «Китай и Россия всегда будут продвигать равноправные и взаимовыгодные, нормальные торгово-экономические отношения», — цитирует ТАСС официального представителя МИД Китая Вана Вэньбиня.

Это заявление было сделано в рамках обсуждения итогов встречи посла КНР в России Чжана Ханьхуэя с представителями деловых кругов Китая, на которой обсуждались благоприятные экономические возможности в связи со сложившейся ситуацией. Доказательством искренности слов китайской стороны служит появившаяся тенденция к заполнению производителями из Поднебесной тех торгово-экономических ниш, которые освободились в России с уходом западного бизнеса.



Как сообщают СМИ, фармакологическая компания Jiangsu запустит в России клиническое исследование вакцины от COVID-19 под названием ReCOV. Крупнейшие китайские производители сельхозтехники Lovol и Zoomlion готовы поставлять в Россию тракторы по программе лизинга. Автоконцерн Sokon запустит автомобильное производство в Липецкой области, а металлургическая компания Henan Xibao построит там же завод огнеупорных изделий.



Не останутся в стороне и китайские строители. Как сообщает издание «Транспорт России», строительный гигант CCCC Dredging Griup займётся расширением Волго-Каспийского судоходного канала. Также ожидается приход на российский рынок автомобильной компании Chery Automobile, которая станет партнером российской Sollers Auto на Ульяновском автозаводе. Компания Weichai Power увеличит производство автодвигателей в Ярославской области, а производитель бытовой техники Haier, работающий в Татарстане, планирует удвоить производство стиральных машин, достигнув уровня 400 тысяч единиц продукции в год.



Впрочем, привлекая китайских партнёров, Россия следует принципу «на Китай надейся, а сам не плошай». Примером тому может служить намерение Минпромторга РФ заменить импортные компоненты, доля которых в отечественном станкостроении составляет от 20 до 40%, на компоненты собственного производства. Сделать это предполагается в оперативном режиме. Согласно заявлению министерства, новые образцы продукции могут быть представлены уже в конце текущего года.

По ту сторону санкций

Нельзя не рассказать о происходящем в тех странах, руководство которых поддалось санкционному безумию. Не стоит, конечно, рассматривать ситуацию в парадигме «у нас все хорошо, а у них все плохо», но очевидные факты говорят сами за себя.



На фоне роста цен на нефтепродукты, ряд стран Европы уже испытывает сложности в производственной сфере, что уже приводит, к протестным выступлениям работников европейских предприятий.

Так, по сообщению РБК со ссылкой на издание El Pais, французская компания Danone предупредила, что в течении суток она может временно приостановить работу на своих заводах по изготовлению молочных продуктов и производству минеральных вод в Испании из-за забастовки транспортников, которая длится девятый день.



Аналогичное заявление сделала и компания Heineken, выразив серьезную озабоченность по поводу последствий остановки транспорта для операционной деятельности. Компанию беспокоят перебои в поставках продукции, к которым может привести забастовка.

Недовольство ценами на топливо растет и в Соединенных Штатах. По информации российского вице-премьера Александра Новака, эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из России способствовал росту цен на 19%. При этом, как отметил Новак, в подобном подорожании виновата не только и не столько Россия.



«Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%. Однако наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Усугубить ситуацию на нефтяном рынке способно еще одно чрезвычайное обстоятельство. Неблагоприятные погодные условия привели к аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, в результате чего серьезно повреждена его инфраструктура. Последствием форс-мажора стал сбой в отгрузке нефти потребителям, среди которых Италия, Франция, Испания и США. Очевидно, данная авария станет причиной еще большего удорожания топлива.

Байдену доверяют все меньше

Как известно, экономические проблемы всегда несут с собой и проблемы политические. «Известия» приводят данные опроса общественного мнения Reuters/Ipsos, согласно которому рейтинг общественного одобрения американскому президенту Джо Байдену упал до рекордного минимума в 40%.



Отмечается, что рейтинг Байдена стал снижаться еще в августе прошлого года, на фоне высокой смертности граждан США от ковида, и скандального вывода американских войск из Афганистана. Ещё в апреле 2021 года данный рейтинг составлял 59%, а уже в сентябре — 44%. В январе 2022 года компания Morning Consult сообщила, что средний годовой рейтинг одобрения деятельности главы государства стал одним из самых низких за всю историю США.



Одним словом, заигравшись в санкции, западные политики сами начинают в этой игре проигрывать, теряя политические и экономические очки. Между тем, нет сомнений, что российская «специальная экономическая операция» будет продолжена, а ее последствия будут раз за разом выливаться ушатами ледяной воды на головы тех, кто предпочел перейти из категории «уважаемых партнеров» в категорию «недружественных государств».

