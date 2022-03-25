США больше не держатся за территориальную целостность Украины

На пресс-конференции в Брюсселе, где прошел накануне саммит НАТО, президент США Джозеф Байден дал по своему примечательный ответ на вопрос о том, стоит ли Киеву отказаться от некоторых территорий ради прекращения огня.

«Все зависит от Украины. “Ничего об Украине без участия Украины”, — заявил Байден. – Я не считаю, что им придется на это пойти, однако решение за ними. Идут переговоры, — я бы назвал их дискуссиями, — в которых я не принимаю участие, и в них участвует Украина. Так что решать им», — резюмировал он, отметив, впрочем, что не верит, «что им придется пойти на это».

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Если покажется, что это банальная констатация очевидного, или даже уход от ответа, то с такой точкой зрения будут основания поспорить. Потому что, по сути произнесена формула отхода США от принципа «безусловного сохранения территориальной целостности», на котором они с 2014 года настаивали в отношении Украины. Теперь эта позиция меняется на противоположную.

Буквально она звучит так: если украинцы со своей стороны решат урегулировать территориальные проблемы с Москвой, то Вашингтон возражать не будет. Но у нее есть более важный второй план: мы (США) не будем играть роль дипломатического, неформального и тем более военного (о последнем говорилось и ранее) гаранта территориальной целостности Украины. Оговорка о том, что лично Джо Байден не верит в перспективу отказа от некоторых территорий, не корректирует эту позицию саму по себе.

Компромисс должен быть быстрым

И Америку в этом отношении можно понять – Соединенные Штаты пытаются урегулировать украинский кризис с наименьшими для себя издержками. Ведь, вопреки распространенному на Западе и среди украинских активистов мнению, Америка эту войну проигрывает.

В общем-то, ни для кого не секрет, что нынешняя спецоперация России на Украине является колоссальной угрозой для интересов Соединенных Штатов. И отнюдь не на самой Украине – для США Незалежная лишь точка на карте, второстепенный плацдарм для сдерживания России. Под угрозой сейчас находится вся система американского контроля за мировыми процессами, весь Pax Americana.

Причем ирония в том, что к его разрушению приводят как действия России (когда она в одностороннем порядке проводит операцию против названного американского партнера), так и ответные действия со стороны США, когда Америка пытается наказать Россию и ради этого злоупотребляет своим контролем над мировыми финансовыми институтами, тем самым способствуя их выхолащиванию и дискредитации. И вот все больше государств задумываются о том, что нужно уходить из долларовой системы, а в технологической сфере сотрудничать с компаниями из стран, которые не привязывают экономическую политику к собственной политической повестке.

Именно поэтому в США растет понимание того, что Россию нужно не наказывать – с ней нужно договариваться. А значит идти на компромисс. При этом очевидно, что ключевым моментом в этой стратегии является время. Российское руководство всерьез намерено до конца довести свою спецоперацию. С каждой неделей операции будут освобождаться новые территории.

Два «но»

При всем при этом достижение договоренностей по Украине в ближайшее время все-таки выглядит маловероятным. По двум причинам.

Прежде всего, потому, что киевское руководство, на которое Байден переложил (если даже не возложил) обязанности по признанию раздела страны, не горит желанием под этим разделом подписываться. Украинским элитам мешают это сделать опасения совершенно реальной угрозы со стороны националистов.

Поэтому сейчас Зеленский, формально соглашаясь на раздел, хочет замылить процесс (а заодно и размыть ответственность за него) при помощи проведения общенационального референдума. На который Россия, понятно, не согласится, хотя бы потому, что принять решение о его проведении – еще не значит провести (ведь на организацию нужно несколько месяцев, а значит операцию надо сворачивать – с риском того, что по истечении этих месяцев Украина откажется от проведения какого-либо голосования).

Со своей стороны, есть неготовность признавать свое поражение и у американских элит. Да, Байден, обладающий колоссальным дипломатическим опытом, прекрасно понимает расклад и, видимо, готов на минимизацию ущерба – но его администрация, состоящая из либерал-глобалистов, отказывается признавать подобную «ересь» и идти на уступку «российской автократии». К тому же, там рассматривают, как вероятный, сценарий использования развития событий на Украине как прецедент для Пекина в отношении Тайваня.

Тем не менее, Джо Байден сказал то, что он сказал. И это важный шаг в изменении позиции США, и возможно, их первый разумный публичный шаг за все время этого конфликта.