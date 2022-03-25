Сюжет дня: рублевый газ будоражит рынок

Обсуждение вопроса о продаже природного газа за рубли по-разному повлияло на котировки российских газовых компаний. По итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 25 марта акции «Газпрома» просели на -12,19% до 227 рублей за бумагу, а акции «Новатэка» напротив выросли на +4,20% до 1400 рублей за бумагу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству дать директиву по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поручение было дано только «Газпрому», поскольку основным владельцем компании является государство, о «Новатэке» речи не шло.

Индекс Мосбиржи к концу торгов опустился на -3,66% до 2484,13 пунктов. Индекс РТС упал на -2,70% до 829,62 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 14:10 мск составила 117,61 долларов за баррель (-1,19%). Российская валюта укреплялась – 94,3 рублей за доллар.

Торги на Мосбирже возобновились после почти месячного перерыва в четверг, 24 марта. Пока операции доступны лишь с ограниченным количеством ценных бумаг: среди них 33 компании, входящие в индекс. Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.