ЦБ объявил о покупке золота у банков по фиксированной цене

Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта начнет покупать золото у кредитных организаций. Цена на золото будет фиксированной, до 30 июня 2022 года включительно она составит 5000 рублей за 1 грамм, сообщил регулятор.

«Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», — говорится в пояснении ЦБ.

15 марта Центробанк сообщил о приостановке покупки золота у кредитных организаций «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения». Спрос резко вырос после отмены налога на добавленную стоимость на покупку золотых слитков для физлиц. До этого россияне при покупке золотого слитка в банке платили НДС в размере 20%.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России установил на 25 марта официальный курс доллара на уровне 96,0458 рубля, курс евро — на уровне 105,4679 рубля. Регулятор также понизил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 6 008,83 руб./грамм (с 6 408,41 рублей); на серебро ― до 77,24 руб./грамм (с 83,20); на платину ― до 3 162,05 руб./грамм (с 3 396,33); на палладий ― до 7 920,57 руб./грамм (с 8 507,40).