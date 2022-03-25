ЦБ прояснил ситуацию с золотом и валютными резервами РФ

Банк России дал ответы на самые частые вопросы, возникающие в связи с блокировкой золотовалютных резервов страны. В частности, регулятор разъяснил, почему резервы не хранились на территории России, и где сейчас находится золото из золотовалютного запаса. Пояснения опубликованы в Telegram-канале ЦБ.

«Золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов», — говорится в пояснении ЦБ.

Во время финансовых кризисов, которые были в России в 2008, 2014 и 2020 годах, сильно падают цены на экспортные товары, происходит резкий отток капитала. В такие времена просто необходимы резервы в валютах стран, с которыми страна ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства, отметили в ЦБ. Чтобы противостоять геополитическим кризисам, необходимы резервы, не подвластные санкциям Запада, именно поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов.

Регулятор отметил, что после заморозки резервов в долларах и евро Россия применила по сути зеркальную меру: были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. То есть Россия ограничила движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.

«Правда ли, что Банк России вывез золото из золотовалютных резервов из России? Нет, это неправда. Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — говорится в ответе ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что международные резервы остались на историческом максимуме в $643,2 млрд, зафиксированном 18 февраля. В ближайшие три месяца этот показатель останется неизменным, сообщили в Центробанке.

Золотовалютные резервы России образуются в результате внешнеторговой деятельности государства и представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.