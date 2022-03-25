Удачный концерт в Крокус Сити Холле

В этот вечер свои хиты и новые композиции представят: Григорий Лепс, Леонид Агутин, Николай Басков, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Наргиз, Николай Носков, Слава, Анна Семенович, Денис Клявер, группа «Дюна», Наталья Подольская, Galibri&Mavik и многие другие.

Ведущими весеннего концерта станут Анна Семенович и Денис Клявер.

На деньги не купишь удачу, но можно приобрести билет на грандиозный весенний концерт «Удачные песни» в Крокус Сити Холле. Подарите себе и своим близким самые яркие эмоции! Любимые звезды, знаменитые дачные хиты, зажигательное шоу, праздничное настроение и атмосфера самой душевной радиостанции страны – все это ждет вас на концерте «Удачные песни»!

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