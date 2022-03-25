Уход иностранцев: поживем — увидим

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос, согласно итогам которого почти каждый второй россиянин (49%) уверен, что уход из России ряда зарубежных компаний не отразится на его жизни. В рамках опроса предлагалось ответить на ряд вопросов — в том числе об импортозамещении. Всероссийский опрос был проведен 11-13 марта 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

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Большинству россиян, как выяснилось, неважно, где произведен товар. Так, 16% участников опроса (в самой старшей группе — 24%) предпочитают покупать российские непродовольственные товары. 22% (среди молодых — 29%, среди людей с высшим образованием — 33%) предпочитают товары иностранного производства. 57% (среди молодых — 63%) утверждают, что не обращают внимания, где выпущен продукт.

Если же говорить о качестве жизни, то кроме 49% респондентов, уверенных, что оно не изменится, около трети (32%) ждут ухудшений из-за приостановки некоторыми иностранными компаниями своей деятельности в РФ. 7% сограждан ожидают сильных ухудшений, а не очень значимых ухудшений ждет каждый четвёртый (25%).

Результаты исследования показывают, что наиболее пессимистичными в этом плане оказались респонденты с наименьшим жизненным опытом, в возрасте от 18-30 лет. Ухудшения качества жизни ожидают около половины опрошенных этой возрастной категории (44%). Среди россиян старше 60 лет доля тех, кто уверен, что уход из страны ряда зарубежных компаний не отразится на качестве их жизни, составляет 60%.

Выиграет тот, кто способен терпеть

В ситуации можно выделить несколько аспектов, комментирует итоги опроса член «Деловой России» Анастасия Кучерена. Во-первых, итоги любого опроса, особенно если этот опрос проводится в России, весьма условны.

«Даже если мы допускаем, что цифры относительно верны, то ничего удивительного в них нет. Все ушедшие компании, за исключением некоторых продуктовых брендов, мало влияют на жизнь обычных россиян из регионов», - говорит эксперт.

Не стоит забывать и о «факторе телевизора», который очень успешно объясняет гражданам, что все идет по плану, и «свято место пусто не бывает», продолжает Кучерена. Здесь определенная доля истины тоже, безусловно, есть. Россия — часть глобальной мировой экономики, и огромный российский рынок весьма привлекателен для международного бизнеса. А поскольку никаких обязательств перед Cancel culture («культурой отмены») у того же Китая или Эмиратов нет, то альтернатива, действительно сформируется быстро, полагает эксперт.

Можно также прогнозировать возвращение значительной части ушедшего бизнеса после окончания горячей фазы конфликта. Возможно, предполагает Кучерена, это произойдет под другими брендами или в другой форме, но игнорировать такую возможность не стоит.

Что же касается возрастного анализа опроса ФОМ, то здесь тоже без сюрпризов. Молодежь меньше смотрит телевизор и значительно больше вовлечена в активное потребление — в том числе и покинувших российский рынок брендов. Оттого и выглядят относительно пессимистичными цифры в этом сегменте.

В целом, добавляет Кучерена, интересно будет взглянуть на предпочтение аудитории по прошествии хотя бы трех месяцев и сравнить эти данные с уже имеющимися. И вот только тогда можно будет делать определенные выводы.

