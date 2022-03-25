В Кремле прокомментировали призывы по исключению России из G20

Формат G20 важен, Россия будет готова в нем участвовать, но если ее исключат из него, ничего фатального не произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновника цитирует агентство РИА «Новости».

«Что касается формата G20, то это важно, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большинство участников этого формата фактически находятся с нами по своей инициативе в состоянии экономической войны, ну, ничего смертельного не произойдет», - сказал Песков.

Он добавил, что в любом случае Россия по-прежнему готова учитывать мнения других участников этого формата и принимать в нем участие, отметил пресс-секретарь президента.

Однако в случае, если станет понятно, что это невозможно, для России «ничего фатального не произойдет», добавил представитель Кремля.

Он отметил, что в условиях нарушения всех норм ВТО и международного права необходимо выстраивать новые векторы во всех сферах.