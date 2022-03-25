В Кремле рассказали о состоянии здоровья Жириновского

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

По словам представителя Кремля, политик жив и находится под наблюдением врачей в тяжёлом состоянии. Как предаёт РИА Новости, ранее в пятницу, 25 марта сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале написал о кончине Жириновского, но затем удалил свой пост.

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ДДПР, подчеркнув, что состояние его здоровья действительно тяжёлое. Он также посоветовал Пронюшкину сложить полномочия сенатора. В свою очередь Песков в ходе сегодняшнего брифинга назвал появившиеся новости о смерти Жириновского неприличной уткой.

«Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжёлом состоянии, но под контролем врачей», – отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, информация о том, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу впервые появилась 9 февраля текущего года. Тогда «Эксперт» сообщал, что 75-летний депутат Государственной думы находится в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что у лидера ЛДПР диагностирован коронавирус, а в клинике он лежит со 2 февраля.

После этого в некоторых СМИ и Telegram-каналах стали регулярно появляться новости о том, что его здоровье то ухудшается, то улучшается. Согласно же данным Минздрава РФ, состояние Жириновского стабильно тяжёлое.

