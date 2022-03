В OR Group заявили, что не смогут исполнить оферту по облигациям на сумму более 400 млн рублей

Or Group (ранее «Обувь России») не видит возможности досрочного погашения облигаций серии 001Р-01, сумма заявок на которое составила свыше 400 млн рублей.

Об этом говорится в пресс-релизе компании. «В течение срока предъявления требований о досрочном погашении облигаций ООО "ОР", а именно в период с 4 марта 2022 года по 24 марта 2022 года были предъявлены требования по 538 866 бумагам от владельцев облигаций на сумму 404 149 500 рублей. В связи с поступлением существенного объема требований на досрочное погашение биржевых облигаций компания не видит возможности исполнения обязательств по оферте», — цитирует ТАСС сообщение Or Group.

«Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске. Через четыре года это был уже крупнейший обувной ретейлер России, со своим производством и торговыми сетями, среди которых бренд Westfalika. В 2017 году состоялось IPO: «Обувь России» стала первой публичной компанией в непродовольственном ретейле в России, при этом free float сразу составил 48%. Чуть позже компания вышла на облигационный рынок, попутно она расширяла бизнес, в частности, развивала микрофинансовое направление через МКК «Арифметика», которая является третьей по объему на российском рынке микрокредитной организацией. Во время пандемии OR Group сделала ставку на сеть постаматов и пункты выдачи заказов, начала работать с маркетплейсами, двигаться в сторону универсального магазина и развивать торговую платформу westfalika.ru. В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 0,6 млрд руб., EBITDA — 2,3 млрд руб.

На выручке компании сказалась плохая ситуация с доходами населения. Число магазинов сокращалось, от планов открыть третью фабрику пришлось отказаться. Консолидированная неаудированная выручка OR Group по итогам 2021 года уменьшилась на 21%. К концу прошлого года долг OR Group превысил 13 млрд рублей. В январе 2022-го OR Group должна была погасить выпуск БО-07 и заплатить по нему последний купон. Но если 14,8 млн рублей на купон нашлись, то 592 млн рублей на погашение компания найти не смогла. Этот выпуск почти целиком находится у Промсвязьбанка. OR Group пыталась договориться об отсрочке, но получила отказ. В начале февраля OR Group сообщила о фактическом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей, а 3 марта объявила досрочную оферту по выпуску. Группа собирала заявки о досрочном погашении от держателей облигаций до 25 марта. Срок исполнения обязательств — 5 апреля 2022 года.