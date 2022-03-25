В районе японской Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане недалеко от префектуры Фукусима с расположенной в ней АЭС, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 50 километров. В настоящее время угроза цунами отсутствует.

Специалисты сообщили, что сами подземные толчки ощущались в 16 префектурах.

В прошлый четверг в том же районе произошло еще одно более мощное землетрясение. Его магнитуда оценивалась в 7, 1 балл.

Очаг залегал на глубине 60 километров. Была объявлена угроза цунами. Три человека погибли и около 200 получили ранения. В некоторых районах севера и северо-востока острова Хонсю произошли перебои с подачей электроэнергии.