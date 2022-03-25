В России отменены некоторые ограничения из-за COVID-19 в школах

Роспотребнадзор смягчил ряд требований по профилактике коронавируса в образовательных учреждениях, в том числе отменены требования по обеспечению отдельным учебным помещением каждого класса. Больше не надо соблюдать социальную дистанцию в местах аттестации, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзор внес изменения в Санитарно-эпидемиологические требования к обустройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19», - говорится в отчете.

Новый документ отменил требование по соблюдению социальной дистанции между учащимися не менее 1,5 метров с помощью зигзагообразных сидений для 1 человека за партой.

Кроме того, отменено требование предъявлять медицинскую справку для ребенка для посещения образовательной организации в случае его контакта с пациентом COVID-19. Больше нет необходимости разрабатывать различные уроки и изменения, чтобы свести к минимуму контакты учащихся.

Новые правила позволяют проводить массовые мероприятия в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе. Заполнять детские летние лагеря можно до 100%, сообщили в ведомстве.

