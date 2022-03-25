Век русских истребителей: от «этажерок» до пятого поколения

Когда говорят «боевая авиация», вспоминают первым делом не просто военные самолеты, а прежде всего – истребители. И это закономерно: именно истребителями были самые прославленные отечественные летчики, в том числе трижды Герои Советского Союза асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. Да и само слово «ас» применимо в первую очередь к пилотам стремительных и грозных боевых машин.

Между тем, как отдельный вид боевой авиации истребители насчитывают немногим более века. Они появились на свет в разгар Первой Мировой войны. В России первые авиационные отряды истребителей были сформированы весной 1916 года. 25 марта (здесь и далее все даты приведены по новому стилю. — Прим. авт.) вышел приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего № 329. Он предписывал создать в русской армии три истребительных авиаотряда — 2-й, 7-й и 12-й. Странная нумерация объяснялась просто: подразделения получили номера общевойсковых армий, при которых они формировались.

Безоружная армада

России трудно похвастаться первенством в разработке и массовом производстве серийных аэропланов. Зато можно с уверенностью говорить о том, что теория их боевого применения во многом формировалась у нас. В 1908 году — всего через пять лет после полета биплана братьев Райт! — в газете «Русский инвалид» неизвестный автор опубликовал статью с характерным заголовком «Военное применение аэропланов». Речь в ней шла о том, что в будущих войнах развернется широкомасштабная борьба за превосходство в воздухе и это потребует специального типа самолета-истребителя. «Бой должен вестись на известном расстоянии, следовательно, это должен быть бой с маневрированием», — писал автор, утверждавший, что будущим военным летчикам нужно уже сейчас осваивать все тонкости пилотажа.

Необходимость иметь самолеты, способные бороться с аэропланами противника, к тому времени стала очевидна. Русские летчики уже доказали, что хрупкие «этажерки» годятся не только для разведки. Например, весной 1911 года лейтенант Виктор Дыбовский, служивший на Черноморском флоте, доказал пригодность самолета для поиска субмарин и атаки кораблей сверху. После этих экспериментов командующий флотом вице-адмирал Владимир Сарнавский затребовал у морского министерства высылку «на суда Черноморского флота нескольких орудий, специально приспособленных для стрельбы по аэропланам». Чуть позже, в июне 1911 года энтузиаст авиационной техники Адам Габер-Влынский установил на борту своего двухместного «Фармана» пулемет, а сидевший за ним офицер открыл стрельбу в воздухе.

Все эти эксперименты доказывали: авиация становится важным инструментом ведения боевых действий. Но даже шефу русских летчиков великому князю Александру Михайловичу не сразу удалось убедить в этом высшее армейское начальство. В итоге к началу Первой Мировой войны в России сложилась парадоксальная ситуация. Наша страна имела крупнейший среди всех воюющих держав авиапарк — 263 самолета, ни один из которых не имел штатного вооружения!

Дуэли в воздухе

Справедливости ради нужно сказать, что и у остальных стран авиация тоже была невооруженной. Как и в России, косные военные чиновники никак не хотели верить в необходимость иметь боевые самолеты. От этих заблуждений пришлось избавляться буквально под бомбами. К началу войны в России имелась целая эскадра тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков «Илья Муромец» конструкции Игоря Сикорского. Они быстро доказали, что одной только зенитной артиллерии недостаточно, чтобы обезопасить войска от ударов сверху. Да и с вражескими наблюдателями-корректировщиками и разведчиками тоже оказалось сподручнее бороться не с земли, а с воздуха.

Прежде чем аэропланы получили штатное вооружение, их пилотам пришлось действовать подручными средствами. Первым стал таран. Впервые на практике его применил автор «мертвой петли», русский летчик штабс-капитан Петр Нестеров. 8 сентября 1914 года он ударил колесами своего аэроплана вражеский самолет и сбил его, но и сам погиб, поскольку машины оказались сцеплены после удара.

Затем пришел черед ручного оружия — пистолетов и револьверов. Держа ручку управления одной рукой, летчики вели перестрелку с вражескими пилотами, стараясь убить или ранить их. Потом авиаторы поняли, что можно с равным успехом стрелять и по моторам. Поэтому, скажем, русские летчики завели привычку брать в полет дальнобойные пистолеты «Маузер» К-96 с тяжелой пулей.

Проще было экипажам вооруженных пулеметами двухместных аэропланов. Их стрелок не отвлекался на пилотирование и мог вести прицельный огонь. Но такие машины были медлительнее, да и стрелять вперед по курсу могли только те из них, у которых пулемет располагался перед плоскостями — как, например, на французских «Вуазенах». Остальным приходилось маневрировать так, чтобы оказаться впереди противника и поразить его, стреляя назад: только при этом условии они не рисковали задеть собственный пропеллер.

Ситуация кардинально изменилась, когда почти одновременно в Германии, Франции и России сконструировали синхронизаторы. Эти устройства позволяли вести огонь из пулемета через вращающийся винт без опасения отстрелить лопасти. Первые самолеты с синхронизаторами появились на фронте весной 1915 года. С этого момента и ведет отсчет истребитель как отдельный класс самолетов.

Время истребителей

К осени 1915 года русскому военному командованию стало очевидно, что применение авиации перестало исчерпываться разведкой и бомбардировкой. Самолеты стремительно разделялись на классы, и главными становились истребители. Это требовало изменения тактики их применения, а значит, создания специальных истребительных подразделений.

В военное время решения принимаются быстрее, чем в мирное. К началу марта 1916 года завершилась подготовка реформы всей военной авиации, в рамках которой и родились российские истребительные авиачасти. Их решили выделить из состава армейских авиационных отрядов с тем, чтобы упростить обслуживание и управление. Кроме того, так у войскового начальства было меньше соблазна использовать истребителей для выполнения «чужих» задач вроде разведки или бомбардировки.

Приказ о формировании первых трех истребительных авиаотрядов (того, что сегодня называется эскадрильей) вышел 25 марта 1916 года. В тот же день командиром 2-го авиационного отряда истребителей стал штабс-капитан Евграф Крутень. Опытный летчик, он уже полтора года воевал в воздухе и был одним из главных русских теоретиков современной ему воздушной войны. Но на фронт его подразделение попало последним. Из-за затянувшегося приема новой техники формирование 2-го авиаотряда истребителей завершилось только 25 мая 1916 года, и лишь 18 июля он отправился в действующую армию.

Первым на фронте оказался 7-й истребительный авиаотряд. Его командира подпоручика Ивана Орлова назначили на должность одновременно с Евграфом Крутенем. Отряду Орлова выделили отечественные истребители С-16 конструкции Игоря Сикорского — одни из наиболее удачных боевых самолетов Первой Мировой. Формирование завершилось 16 апреля, и практически сразу 2-й авиаотряд истребителей отправился на передовую.

Следом за ним туда же выдвинулся и 12-й истребительный авиаотряд. Хотя его формирование началось в тот же день, как вышел приказ №329, командира отряда подпоручика Максимилиана фон Лерхе назначили на должность только 18 апреля. Потому на фронте 12-й отряд оказался чуть позже, к середине весны 1916 года.

Судьбы командиров трех первых истребительных авиаотрядов сложились по-разному. Иван Орлов и Евграф Крутень погибли в 1917 году с разницей всего в два дня. Подпоручик Орлов 17 июня в воздушном бою с двумя вражескими аэропланами получил смертельное ранение, и потерявший управление самолет разбился. 19 июня при возвращении из очередного боевого вылета разбился штабс-капитан Крутень: над аэродромом его самолет вошел в смертельный штопор. А подпоручик фон Лерхе после Октябрьской революции воевал в белых войсках Северного фронта, в 1919 году эмигрировал и много лет спустя умер вдали от родины.

25 мая 1916 года, когда три первых отряда заканчивали формирование, на свет появился приказ о создании истребительных авиаподразделений для остальных армий. Одиннадцать отрядов прибыли в войска в течение июля-августа, а последние три — 13-й, 14-й и 15-й — добрались до фронта уже весной 1917 года.

Век русских асов

Летчики первых истребительных авиаотрядов русской армии стали и первыми отечественными асами. Например, Иван Орлов одержал как минимум семь подтвержденных побед (по другим данным, десять). У Евграфа Крутеня их не меньше десяти, хотя многие исследователи говорят о полутора десятках сбитых вражеских самолетов. Всего же, как подсчитали современные историки, на счету 29 русских асов Первой Мировой войны, одержавших не меньше пяти воздушных побед, числятся как минимум 188 вражеских самолетов.

Октябрьская революция и Гражданская война развели бывших соратников по разные стороны фронта. Кто-то из летчиков отправился на Запад и продолжал воевать в составе истребительной авиации союзников. Кто-то не принял новой власти и воевал в составе Белой армии. Как минимум треть русских истребителей поступила на службу в РККА и заложила основу советской истребительной авиации. Она пережила трудный период становления и накопления сил, который затянулся до конца 1920-х годов. В 1930-х советские летчики и авиаконструкторы вышли на передовые позиции в мировой авиации. Доказательством боевых возможностей советских истребителей стала Гражданская война в Испании, где франкистским, итальянским и немецким летчикам довелось лично проверить, насколько хорошие самолеты строят в СССР и какие пилоты сидят за их штурвалами.

Начало Великой Отечественной войны наша авиация встретила не в лучшем состоянии. Как и все вооруженные силы, она переживала масштабное перевооружение и переформирование. Хотя это помешало нашим летчикам встретить врага так, как планировалось, боевой счет советские истребители открыли уже в первый час войны. А к лету 1943 года они завоевали полное превосходство в воздухе, которое сохранялось до самого конца Великой Отечественной.

«Холодная война» стала временем проверки боевых способностей новых, реактивных советских самолетов и летчиков-истребителей современной формации. Два подтвержденных тарана реактивной эры — заслуга советских летчиков. На счет советских асов, защищавших небо Северной Кореи в 1950-51 годах, записано не менее 450 побед. А ведь сражались они не только там, но и в небе и других стран, в том числе Египта, Сирии и Афганистана.

Распад Советского Союза и затянувшиеся реформы Вооруженных сил России привели к сокращению числа истребителей — как летчиков, так и самолетов. Но в последние годы ситуация в корне изменилась. Сегодня истребительная авиация в составе российских ВВС (в них после реформ рубежа XX-XXI веков вошли истребители ПВО и армии) насчитывается в общей сложности 32 истребительных эскадрильи. Они вооружены истребителями четвертого и уже пятого поколений, позволяющими решить любые задачи — от завоевания господства в воздухе над зоной боевых действий до обеспечения полной безопасности внутреннего воздушного пространства России.