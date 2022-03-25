Япония расширяет список санкций против России

Япония расширила санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Заявление 25 марта сделало министерство иностранных дел Японии.

В обновленный список вошли еще 25 россиян, среди которых глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также родственники российских чиновников и бизнесменов. В частности, речь идет о детях пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова (Елизавете и Николае) и его супруге Татьяне Навке.

В списке оказались и родственники секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко. В японском МИД отмечают, что к этим лицаи будет применяться ряд ограничений. Их активы будут заморожены.

Япония также ввела дополнительные экспортные санкции. Список был расширен с 49 до 130 пунктов. Перечень дополнили судостроительные компании, производители электроники и оборудования, в том числе Амурский судостроительный завод и Российские космические системы. В начале марта в список были включены «Рособоронэкспорт», «Ростех», ФСБ и СВР и другие.

Кроме того, японские власти сегодня объявили о введении запрета на экспорт предметов роскоши в Россию. На данный момент перечень таких пунктов не утвержден. Ожидается, что он будет обнародован в ближайшее время.

