Мнения участников саммита ЕС по поводу российского предложения о ценах на газ разошлись

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо перед началом саммита ЕС в Брюсселе заявил журналистам, что вводя санкции против России, Евросоюз, должен рассчитывать так, чтобы они не приносили странам ЕС больше вреда, чем России.

«Мы не воюем сами с собой. Не надо принимать санкции, которые ослабляют нас самих без необходимости», — цитирует его «Интерфакс».

Если гипотетическое эмбарго на российские нефть и газ нанесет европейской экономике большой ущерб, то он не видит в нем необходимости, объяснил Де Кроо, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, важнее, что саммит ЕС с участием президента США Джо Байдена и выступлением онлайн президента Украины Владимира Зеленского продемонстрирует «трансатлантическое единство, являющееся очень сильным сигналом России».

По поводу решения президента России Владимира Путина перевести оплату за экспорт российского газа в рубли Де Кроо считает, что это предполагает пересмотр и других контрактных положений.

«Очень многие вещи в таком случае должны обсуждаться», — сказал он. - «Если меняют положения контракта, тогда и обо всем другом договариваются снова. И о ценах тоже снова договариваются», — отметил премьер-министр, пояснив, что считает важным, чтобы обсуждалось и снижение цен.

Эта позиция контрастирует с той, которую уже в ходе саммита обозначила глава евробюрократии Урсула фон дер Ляйен, заявишая, как передает агентство Reuters, что Евросоюз никогда не допустит оплаты российского газа в рублях. Она считает это неприемлемым постольку, поскольку, по ее мнению, платежи в рублях были бы нарушением антироссийских ограничений, которые само объединение и ввело.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — заявила глава Еврокомиссии, косвенно подтверждая вред от санкций для самого ЕС, на который ранее обратил внимание премьер-министр Бельгии, который в наибольшей степени озабочен ценами на газ.

«Сегодня мы имеем дело с ценами, которые совершенно оторваны от реальности», — отметил бельгийский премьер. В связи с этим он приветствовал предложения Еврокомиссии по урегулированию энергетического кризиса, одной из опций которых является установление потолка цен на газ, что предполагается обсудить на саммите в Брюсселе. По словам Де Кроо, Бельгия имела отношение к этой инициативе, и он ожидает от нее благоприятного воздействия на цену газа.

Основными поставщиками трубопроводного газа в Бельгию выступают Нидерланды (35,0% в 2018 году) и Норвегия (24,9%).

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что Москва переводит платежи за поставки газа недружественным странам в рубли. Заявление прозвучало в ходе совещания правительства. Путин также отметил, что не видит смысла поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте. В то же время глава государства объявил о продолжении поставок природного газа в объемах и по ценам, которые зафиксированных в контрактах. Путин добавил, что государство дорожит своей репутацией.