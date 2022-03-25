В компании Orion заявили, что не откажутся от планов по открытию нового завода в России

Компания Orion (Южная Корея) заявила, что останется на прибыльном для нее российском рынке. Концерн подтвердил, что в первой половине 2022 года намерен ввести в эксплуатацию завод в Тверской области.

Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий, владеющий в РФ двумя производственными мощностями, ожидает, что новая фабрика поможет развиваться в направлении Центральной Азии и Европы, пишет The Korea Times.

«Наши дочерние компании в Корее, Китае и России будут органично сотрудничать, чтобы выработать меры противодействия трудностям с поставками ингредиентов», — цитирует издание исполнительного вице-председателя Orion Holdings Ху Ин Чхоля. При этом он отметил, что в связи с ростом инфляции компания планирует повысить цены на свою продукцию в РФ.

Orion Group — одна из старейших южнокорейских компаний, образованная более 65 лет назад, сообщается на сайте производителя. Компания выпускает, в частности, бисквиты Choco Pie, печенье Choco Boy, а также крекеры Crack IT. Всего в портфеле Orion примерно 100 брендов.

В 2021 году российское подразделение Orion показало рост продаж на 31,5% в годовом исчислении; его операционная прибыль выросла на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики прогнозируют, что в 2022-м компания продолжит получать в России солидную прибыль, несмотря на нестабильность нынешней обстановки. Более того, по словам эксперта Hi Investment & Securities Ли Кен Шина, Orion может рассчитывать на гораздо более высокие доходы в России после того как спадет геополитическая напряженность.

С 26 марта власти Южной Кореи намерены запретить экспорт 57 видов нестратегических товаров и технологий в РФ и Беларусь, чтобы присоединиться к глобальным экономическим санкциям против обеих стран, введенных после начала спецоперации России в Украине.

На прошлой неделе стало известно, что Сеул собирается наладить механизм финансирования торговых операций южнокорейских компаний с партнерами из РФ через российские филиалы двух банков. Предполагается, что транзакции будут проводиться через Woori Bank и Hana Bank, где откроются временные расчетные счета. В комиссии по финансовым услугам Южной Кореи пояснили, что таким образом можно минимизировать роль банков-посредников при расчетах и увеличить скорость операций.

Ранее «Эксперт» писал о том, что южнокорейская компания Samsung, которая временно приостановила поставки в РФ, вероятно, в скором времени вернется на российский рынок — в противном случае китайские конкуренты легко займут опустевшую нишу.