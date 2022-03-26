Dow, S&P 500 и Nasdaq: слабеющий рост на бежавших из ЕС деньгах

Для основных американских индексов это была вторая неделя роста, но, в отличие от предыдущей, тот совсем не впечатлял. Говорить, что его темпы снизились – лакировать действительность. Dow Jones Industrial Average колебался вокруг одного уровня, и если бы в пятницу в конце торгов часть трейдеров не решила закрыть «шорты» перед выходными, то, вероятно, пришлось бы говорить о падении. После короткого ралли индекс вышел из «красной зоны» и закрыл день ростом на 0,4%, а неделю – на 0,3%.

S&P 500 по той же причине прибавил в пятницу 0,5%, а по итогам пяти торговых дней – 1,8%. Nasdaq Composite даже это не помогло закрыть день в плюс (он упал на 0,2%), зато за неделю рост составил почти 2%.

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Bloomberg связало ралли в последние минуты торгов еще и с выходом на них любителей выкупать провалы. Возможно, и они там были, ведь за полчаса до того акции резко снизились на сообщениях об атаках хуситов на объекты Saudi Aramco и взлете нефти. В любом случае, рост на этой неделе был вымученным.

И это неудивительно, учитывая падение цен на облигации. Скорее, должен удивлять сам подъем акций на фоне напряженной геополитической ситуации, Brent по $120, все более жесткой риторики ФРС и связанного с нею роста доходностей.

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У 10-летних U.S. Treasury Note она достигла в пятницу 2,503%. Это самый высокий уровень с мая 2019 года. Неделя начиналась с цифры 2,15%, но сползание котировок ускорила «ястребиная» речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в понедельник. После нее ряд крупных инвестбанков пересмотрел прогнозы и теперь ждет на каждом из ближайших заседаний FOMC подъемов ставки сразу на 50 б.п.

Рост доходности «возвращает озабоченность по поводу оценки наиболее дорогих акций на рынке», сообщил MarketWatch главный стратег Charles Schwab Джефф Клейнтоп. По его словам, на фондовом рынке произошло нечто «необычное»: финансовые условия улучшились после их первоначального ужесточения, «несмотря на то, что ФРС заявляет о своей ястребиной позиции». Но хотя это и помогло поднять индексы, ралли, вероятно, будет «ограничено», поскольку финансовые условия в конечном итоге снова ужесточатся.

«Акции растут, несмотря на ястребиную ФРС и опасения по поводу стагфляции, поскольку многие считают, что альтернативы акциям нет», — сообщил CNBC свою версию главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. Но хотя идея о том, что инвесторы очень активно перекладываются из облигаций в акции, высказывалась еще на прошлой неделе, она по-прежнему не выглядит достаточно точным и полным объяснением. В то же время есть другой переток денег, проясняющий многое – от улучшения финансовых условий до роста индексов.

Шесть недель подряд, согласно данным EPFR Global, идет отток средств из фондов, инвестирующих в европейские акции. Особенно он ускорился на фоне событий на Украине – с 24 февраля по 23 марта ушло $24,6 млрд. Сейчас темпы снизились. За последнюю неделю потери составили $1,2 млрд, но в предыдущие три переписывались исторические рекорды. За те же 3 недели приток в фонды, инвестирующие в американские акции, составил $40,5 млрд.

Если деньги активно бегут из Европы в традиционную «тихую гавань», то уровень ликвидности в последней, конечно, способен повышаться. Объемы ведь были, на деле, выше приведенных ранее цифр: надо понимать, что данные EPFR Global – это лишь видимая часть айсберга.

Теперь этот денежный поток уже ослаб и вскоре не сможет всерьез противодействовать усилиям ФРС, хотя его разворота и не предвидится. Неделю ведущие европейские индексы, в отличие от американских, закрыли в минус, однако дело не в краткосрочных колебаниях – инвесторы реагируют на долгосрочные проблемы ЕС. По экономике Европы разрастающийся геополитический шторм нанес мощный удар, все последствия которого раскроются только в будущем.

В пятницу даже крупнейшая управляющая компания Европы – французская Amundi (в ее портфелях более 2 трлн евро) – сообщила об отказе от акций региона, передает Bloomberg. «Ожидаемый более низкий рост и надвигающиеся риски стагфляции в Европе требуют осторожности и поддерживают относительную привлекательность акций США с акцентом на качество и дивиденды», - пояснила она свою позицию. Судя по всему, так думают и многие другие инвесторы.

