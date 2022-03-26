Айтишникам назвали условия для получения льготной ипотеки и отсрочки от армии

На льготную ипотеку смогут претендовать IT-специалисты до 40 лет с зарплатой 150-200 тыс. рублей в месяц. Отсрочку от армии получат не только сотрудники IT-компаний, но и айтишники, работающие в прочих организациях. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время встречи с представителями IT-отрасли в рамках подготовки «третьего пакета» мер поддержки индустрии. Шадаева цитирует официальный Telegram-канал ведомства.

«Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках. И от 150 тысяч рублей — в регионах», — заявил Шадаев.

Максимальный размер ипотеки составит 18 млн рублей для городов-миллионников и 9 млн рублей — для всех остальных городов. Льготная ставка составит 5%, а при поддержке регионов она может снизиться до 2%. В министерстве подсчитали, что льготной ипотекой в ближайшие два года смогут воспользоваться 50 тыс. человек.

Шадаев также отметил, что проект постановления Минцифры по предоставлению отсрочки от армии IT-специалистам уже находится в правительстве.

В презентации министерства указано, что отсрочку от призыва в армию получат все сотрудники системнозначимых IT-компаний, а также IT-специалисты прочих IT-компаний, имеющие профильное высшее образование и соответствующую специальность. Отсрочку также получат выпускники вузов в случае трудоустройства в течение года, а также сотрудники со стажем работы не менее 10 месяцев из 12 в IT-компании. Отсрочка будет предоставляться также IT-специалистам, работающим в бюджетных учреждениях и в компаниях других отраслей (банках, медиа и пр.).

«Минцифры России примерно через неделю запустит сайт, где будут все идеи по мерам поддержки ИТ-отрасли, можно будет также отследить статус этих мер», —добавил Шадаев.

Ранее «Эсперт» писал, что после принятия мер поддержки IT-отрасли число заявок на аккредитацию IT-компаний в России многократно выросло – с 10 до 1 000 в день. 2 марта текущего года премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании страны на 3 года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва в армию. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции.