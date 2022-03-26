Для пассажирских поездов создали вагон-электростанцию

Специалисты Тверского вагоностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») разработали и создали опытный образец вагона-электростанции для движения поездов на неэлектрифицированных участках железных дорог. Его можно использовать в том числе для энергоснабжения современных двухэтажных вагонов, сообщили в пресс-службе ТМХ.

«Приемочной комиссии был продемонстрирован опытный образец вагона-электростанции, который находился в рабочем состоянии и обеспечивал энергоснабжение двух двухэтажных вагонов. Члены комиссии положительно оценили новую разработку и подписали акт, согласно которому вагону мод. 61-4551 будет присвоена литера «О1» и получен сертификат соответствия, что позволит приступить к изготовлению установочной серии этой продукции», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе пояснили, что в вагоне размещена дизель-электрическая станция общей мощностью 1350 кВт, состоящая из трех дизель-электрических установок, которую обслуживает один оператор, вагон оснащен системами противоюзной защиты и автоматического пожаротушения, а также пожарной сигнализацией с указанием места возникновения пожара. Вагон-электростанция рассчитан на эксплуатацию в любое время года при температурах от минус 50 до плюс 45 градусов при относительной влажности до 90%.

Ранее «Эсперт» писал, что российская компания Cognitive Pilot и ОАО «РЖД» закончили испытания автопилотов для грузовых поездов. Системы оснащены искусственным интеллектом и разработаны с целью сократить количество аварий на железных дорогах за счет максимального снижения человеческого фактора. В текущем году для РЖД будут выпущены 500 комплексов. Среди прочего, система способна увидеть запрещающий сигнал светофора, закрытую стрелку, а также распознать человека на путях или угрозу столкновения с другим составом. Сейчас подобная технология не применяется ни в одной стране.

