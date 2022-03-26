Минобороны РФ отчиталось об успехах спецоперации на Украине

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили три украинских самолета, шесть беспилотных летательных аппаратов и одну тактическую ракету комплекса «Точка-У». Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» была уничтожена база горючего в районе города Николаева, а крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» — склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса "Точка-У" в районе населенного пункта Васильевка», — заявил Конашенков.

По его словам, авиация ВКС РФ за сутки поразила 117 военных объектов Украины, в том числе шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два — с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, нацбатальонов и район сосредоточения боевой техники. Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» была уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины, а высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» подорван склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области, уточнил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1 618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 453 единицы специальной военной автомобильной техники», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Ранее «Эсперт» писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам спецоперации на Украине статуса ветеранов боевых действий. Соответствующую инициативу внесли в Госдуму депутаты и сенаторы фракции «Единая Россия», 23 марта закон был единогласно принят нижней палатой парламента и одобрен Совфедом. В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что реализация данной инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Минобороны, составит порядка 5 млрд рублей в 2022 году.

