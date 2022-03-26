В Крыму сообщили о создании на юге Украины военно-гражданских администраций

В Херсонской и на юге Запорожской областей Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что это позволит «навести порядок, ввести жесткий контроль в прифронтовой полосе и быстро вернуться к полноценной мирной жизни».

«Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди все шире в расчетах используют российские рубли. Все это шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией. Эти регионы всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом, который обеспечивал продовольствием прибывающих на полуостров туристов», — заявил Мурадов.

Он подчеркнул, что сейчас важно консолидировать «здоровые силы гражданского общества на юге Украины», и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезен.

Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости отметил, что в перспективе в этих регионах пройдут местные выборы, которые «сформируют новую власть на местах, без националистов и провокаторов».

Ранее «Эсперт» писал, что всего с начала проведения специальной военной операции российские военные на Украине уничтожили 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1 618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 453 единицы специальной военной автомобильной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

