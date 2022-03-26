Китай — стратегический партнер России. Отношения между нашими странами достигли уровня всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Развитию торгово-экономических отношений, а также взаимодействию в высокотехнологичной сфере страны уделяют особое внимание, что было подчеркнуто по итогам недавних переговоров лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшихся в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля 2022 года. В частности, по итогам российско-китайского саммита была принята Дорожная карта по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами до 200 млрд долл. США к 2024 году.

Статья по теме: О взаимодействии России и Китая в условиях западных санкций

В условиях санкционного давления, инициированного странами Запада, можно говорить о том, что этот показатель выглядит вполне достижимым уже в ближайшей перспективе. Научно-технический потенциал России, финансовые ресурсы и опыт Китая в налаживании масштабных производств, строительстве необходимой транспортной и логистической инфраструктуры могут дать неплохие результаты при грамотном подходе. Политическая воля есть, дело за проработкой технических и нормативно-правовых основ для создания новых возможностей и преодоления барьеров для торговли и сотрудничества, которые существуют во взаимодействии с любой страной.

В 2021 году товарооборот России и Китая вырос на 35,86% и составил 141,37 млрд долларов США. Доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет около 18%. Китай — это самый крупный торговый партнер России. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот составил 146,88 млрд долларов США. Россия является 11-м по счету партнером Китая с точки зрения объемов торговли. Основные торговые партнеры Китая: страны АСЕАН, ЕС, США, Япония и Южная Корея.

Рисунок 1 – Основные статьи экспорта и импорта во внешней торговле России с Китаем в 2021 году.

Широкомасштабное сотрудничество между нашими странами ведется и в многостороннем формате, особенно на региональном уровне. Одним из ключевых проектов является проект Большого Евразийского партнерства, «несущей опорой» которого станут планы по сопряжению развития ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Укрепляется взаимодействие по линии ШОС и БРИКС. Ведется сотрудничество и на таких площадках как ВТО, «Группа 20» и АТЭС. Есть и более специализированные многосторонние форматы взаимодействия, такие как «Программа Экономического коридора Россия — Монголия — Китай», принятая в 2016 году, направленная на реализацию 32 совместных проектов по развитию инфраструктуры, транспорта, электроэнергетики, экологии, науки и туризма.

Объединяющим фактором для наших стран является общая цель по выстраиванию многополярного мира, подразумевающего в том числе усиление региональных центров силы и смещение основного центра экономической активности из Западных стран в сторону стран Большой Евразии и Юго-Восточной Азии.

В условиях жесткого санкционного давления на Россию, инициированного США и странами ЕС, а также рядом других стран, традиционно поддерживающих их, можно ожидать, что подобное давление будет оказываться и на Китай, как ключевого торгового партнера России. Это подтверждается официальными заявлениями руководства США и свидетельствами официальных лиц России и Китая. Довольно естественным может быть временное замедление деловой активности, связанной с необходимостью перестройки механизмов взаимодействия в новых условиях и с высокой степенью неопределенности развития мировой экономики на фоне происходящих событий в целом. Некоторые сложности могут возникнуть при взаимодействии с китайскими компаниями с большой долей западного капитала. Это необходимо учитывать бизнесу при выстраивании отношений.