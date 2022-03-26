Путин подписал закон о присвоении участникам спецоперации статуса ветеранов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующую инициативу внесли в Госдуму депутаты и сенаторы фракции «Единая Россия», 23 марта закон был единогласно принят нижней палатой парламента и одобрен Совфедом.

Поправки, внесенные в федеральный закон «О ветеранах», устанавливают статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что реализация данной инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Минобороны, составит порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Кроме того, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон распространит на ветеранов налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате услуг ЖКХ, уточняет РИА Новости.

Ранее «Эсперт» писал, что первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской озвучил потери российской армии, которая она понесла в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, погиб 1 351 российский военный, еще 3 825 ранены.

