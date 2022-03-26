Разработчик робота «Федора» создаст «кентавра» для Марса

Специалисты НПО «Андроидная техника», которые разработали побывавшего на МКС робота «Федора», предложили сделать для Марса робота-кентавра. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин в программе Роскосмоса «Линия генерального», которую он выложил в своем Telegram-канале. Глава госкорпорации подчеркнул, что европейцы, по сути, «ограбили» Россию на уже созданный в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» посадочный модуль «Казачок», который сейчас невозможно вернуть на территорию РФ из-за отсутствия авиасообщения.

«Соберем ли мы самостоятельно такой модуль? Соберем! Уже "Андроидная техника" предлагает сделать робота-кентавра — торсового робота с манипуляторами, некими подъемами головы, там будет вся аппаратура наблюдения и ретрансляции сигнала», — заявил Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что теперь на посадочном модуле можно будет дополнительно разместить научную аппаратуру, от которой ранее пришлось отказаться. Когда была задача посадить на Марсе не только станцию — десантный модуль, но и сверху марсоход, специалисты пытались облегчить конструкцию самого модуля и убрали оттуда массу полезной нагрузки, а сейчас есть возможность все восстановить.

«Сейчас надо определиться с финансированием, заказать работу по воссозданию этого модуля и определить, как использовать дополнительную массу потенциала этого модуля, чтобы поставить еще более совершенную научную аппаратура. Здесь можно поработать и с любым иностранным партнером. Провести такие исследования Марса, которые позволят нашим ученым двигаться вперед», — добавил глава Роскосмоса.

Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили о невозможности в нынешних условиях продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». В сентябре 2022 года ракета-носитель «Протон» с разгонным блоком «Бриз-М» должна была отправить к Красной планете посадочную платформу «Казачок», которая выступила бы в роли долговременной научной станции, и марсоход «Розалинд Франклин». Европейский марсоход, собранный еще в 2018 году, оборудован девятью научными приборами, в том числе бурильной установкой, позволяющей получать пробы грунта с глубины до двух метров.

Ранее «Эсперт» писал, что Роскосмос продемонстрировал прототип человекоподобного робота «Теледроид», которого планируется в 2024 году отправить на околоземную орбиту. Новое поколение космических помощников разрабатывают специалисты из НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия». Благодаря хорошей подвижности рук антропоморфный робот сможет работать в двух режимах: самостоятельно и как аватар. В таких случаях им будет управлять оператор в специальном костюме с МКС или из Центра управления полетами. Как считают в космическом ведомстве, использование андроида существенно освободит человеческие силы для других задач. Результаты эксперимента также помогут в создании машин для работы на Луне и Марсе.