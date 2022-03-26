Редомилляция как эмансипация от санкций

Принятый Госдумой законопроект об упрощении условий перемещения в специальный административный район (САР)САР, который разработан в Минэкономразвития, является частью программы российского Правительства по защите бизнеса от нарастающего санкционного давления. Главным изменением стала возможность «переезда» в САР компаниями, которые были зарегистрированы до 1 марта 2022 года, то есть, по сути, до начала санкционного давления.

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Безусловно, в ситуации принятия западными странами беспрецедентных по своему масштабу санкций льготный режим САР становится одной из лучших альтернатив среди юрисдикций, куда может быть переведен российский бизнес, зарегистрированный за рубежом.

Утвержденные новеллы разделены на две группы. Первая группа нововведений облегчает условия для заявки на резидентство в САР. Например, допускается редомициляция в САР международных компаний (корпоративная форма юридического лица в САР), которые не осуществляют хозяйственную деятельность одновременно в нескольких странах. Эти изменения, по-видимому, были нацелены на то, чтобы дать возможность компаниям, прекратившим деятельность в России из-за ограничений, введенных в их юрисдикции, вернуться в страну.

Отменой требований о необходимости ведения деятельности в нескольких государствах, также очевидно, смогут воспользоваться попавшие под санкции иностранные корпорации, ведущие бизнес только в одной юрисдикции, но имеющие российских бенефициаров. А также и зарубежные компании, по которым ударили санкционные ограничения из-за сотрудничества с российским бизнесом.

Также теперь будет возможность для физических лиц учреждать личные фонды в САР. Они появились в нашем законодательстве в текущем виде с марта этого года. Данный правовой институт был создан в рамках реформы наследственного права и предоставил новые возможности состоятельным гражданам распорядиться имуществом на случай смерти. Наследственные фонды, которые являются разновидностью личных и создаются нотариусом уже после смерти физического лица. Однако, личные фонды могут быть созданы и при жизни гражданина.

Новые поправки приводят регулирование международных фондов в соответствие с новеллами наследственного права и законодательства об НКО. Таким образом, законопроект разделяет в рамках Закона о международных компаниях и международных фондах международные общественно полезные фонды и международные личные фонды (последние при этом разделяются на обычные международные личные фонды и международные наследственные фонды).

Личные фонды могут быть созданы не только в САР, но и в любом другом регионе Российской Федерации. Тем не менее, поскольку личным фондам предоставляется возможность осуществления предпринимательской деятельности, то вопросы налогообложения могут иметь для них особое значение. Поэтому для личных фондов также может быть интересен налоговый режим САР, причем как для создания, так и для редомицеляции, то есть перенесения в Россию наследственных фондов и трастов, созданных российскими гражданами, в том числе попавшими в санкционные списки.

Вторая группа изменений предоставляет дополнительные преференции для резидентов САР. Например, срок, в течение которого резиденты САР обязаны инвестировать в российскую экономику, увеличивается с шести месяцев до одного года. А международные компании будут вправе использовать иностранное корпоративное право для структурирования бизнеса вплоть до 1 января 2039 года (в настоящее время подобная возможность действует до 1 января 2029 года). Иммунитет от проверок редомицилированного бизнеса со стороны управляющей компании САР увеличивается в два раза — с одного года до двух лет.

Безусловно, подобная либерализация направлена на поддержку резидентов САР, предоставляя им дополнительные возможности и привилегии. Тем не менее, как представляется, основная помощь, на которую сейчас рассчитывает бизнес, лежит больше в плоскости налогового законодательства. Предоставление дополнительных налоговых льгот в рамках САР могло бы дополнительно стимулировать развитие предпринимательства в рамках правового режима САР и усилит интерес пострадавших от санкций бизнесменов к указанному правовому режиму.

Впрочем, как представляется, на первом этапе основная задача предлагаемых изменений состоит все-таки в снижении требований для «переезда» бизнеса в российские САР, чтобы в ускоренном порядке предоставить соответствующие возможности для как можно большего количества предпринимателей. Безусловно, в будущем Правительство сможет провести оценку, какие финансовые льготы необходимо предоставлять бизнесу в зависимости от критичности последствий наступающего кризиса.