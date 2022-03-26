Томские ученые создали новый стройматериал из канализационного ила

Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) провели тестовые испытания аглопорита – нового материала, полученного при утилизации ила из очистных сооружений. Первичный эксперимент показал, что материал хорошо подходит для производства легкого бетона, и может использоваться в строительстве малоэтажных зданий и малых архитектурных форм, сообщили в пресс-службе вуза.

«Аглопорит был получен путем обжига иловых масс и золошлаковых отходов. Исходный материал был взят с очистных сооружений Томска, озера Байкал и промышленного предприятия в Кемерово. Разработанная технология не только эффективно утилизирует иловые отходы очистных сооружений, но и позволяет получить полезный материал – аглопорит. Он может использоваться для наполнения подушки мусорных полигонов, в ландшафтных работах, а также в качестве наполнителя для легких бетонов», — пояснила исполнительный директор ООО «Межотраслевой проектно-строительный центр» Мила Дорофеева.

Доцент кафедры строительных материалов и технологий ТГАСУ Алексей Стешенко пояснил, что полученные в результате испытаний характеристики плотности и прочности аглопорита позволяют рекомендовать его в производстве бетонов для строительства малоэтажных зданий и создания наружных конструкций в высотных сооружениях. В дальнейшем ученые планируют подобрать оптимальный состав бетонной смеси для создания предметов уличной мебели.

Ранее «Эсперт» писал, что бетон на протяжении длительного времени занимает ведущее положение среди множества стройматериалов. Он обладает большим количеством достоинств, включая высокую прочность, морозоустойчивость и влагоустойчивость. Изменение соотношения ингредиентов при изготовлении бетона обеспечивает возможность получать материалы с различными свойствами, которые могут применяться почти в любых условиях.

