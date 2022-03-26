ЦБ допустил к торгам на Мосбирже все российские акции

Банк России принял решение проводить торги на Московской бирже 28 марта всеми российскими акциями, за исключением коротких продаж. Иностранные акции будут доступны только в режиме переговорных сделок профессиональным участникам торгов, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28 марта 2022 года в следующем режиме: облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок/режиме переговорных сделок с ЦК (РПС); российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж», — сообщили в ЦБ.

Торги иностранными акциями и иными облигациями пройдут в режиме переговорных сделок с 9:30 до 19:00 мск; срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, — с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, далее — в адресном режиме; срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсом на Индекс московской недвижимости ДомКлик, фьючерсами на корзину ОФЗ, индексными и процентными инструментами — с 10:00 до 18:45 мск.

По остальным инструментам торги на Мосбирже пройдут в режиме, установленном 25 марта, уточнили в ЦБ.

Ранее «Эсперт» писал, что после почти месячного простоя Мосбиржа начала торги 33 акциями, входящими в одноименный индекс. 24 марта рынок открылся ростом Индекса Мосбиржи на 9% за первые 10 минут торгов. На 20% взлетели котировки «Норникеля», на 15% — «Роснефти» и «Лукойла». Однако в ближайшие дни волатильность рынка акций может быть аномально высокой, ликвидность низкой, а динамика первых дней не определит среднесрочный тренд. Поэтому покупать акции стоит осторожно, оставляя деньги на усреднение «точки входа» в случае падения котировок.

