Турция запретила ночную ловлю рыбы в Черном море после находки мины

Власти Турции ввели запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря после обнаружения мины в проливе Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства сельского и лесного хозяйства Турции. В субботу турецкие рыбаки первыми заметили в районе Босфора мину старого образца. Движение судов через пролив было приостановлено на некоторое время, чтобы ее обезвредить.

«Для безопасности жизни и имущества наших рыбаков и нашего народа с сегодняшнего дня (26 марта 2022 года) до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Черного моря между Богарией и Кефкеном», — говорится в сообщении турецкого министерства.

В субботу агентство Doğan сообщило, что внешне напоминающий мину объект был обнаружен рыбаками. Позже Минобороны Турции подтвердило, что этим объектом оказалась мина, которую успешно нейтрализовали. Глава Минобороны Хулуси Акара заявил, что обсудил данную тему с представителями РФ и Украины, уточняет ТАСС.

Ранее «Эсперт» писал, что 19 марта ФСБ сообщила о возможном дрейфе мин ВСУ в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. По данным службы, после начала российской спецоперации ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный порядка 420 устаревших типов якорных мин, произведенных в первой половине XX века. Так как в районах этих портов преобладают поверхностные течения южного направления, «не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», предупредили в ФСБ.

