В крови людей впервые выявили микропластик

Ученые Свободного университета Амстердама взяли пробы крови у 22 людей и проверили их на содержание микрочастиц нескольких полимеров. Частицы как минимум одного из типов пластика обнаружились в крови 17 человек, в половине случаев это был ПЭТ. Соответствующая статья была опубликована в журнале Environment International.

«В 17 образцах были найдены продукты, связанные с полистиролом, полиэтиленом, полиэтилентерефталатом (ПЭТ) или полиметилметакрилатом (оргстекло). Однако последнего в пробах оказалось слишком мало, чтобы оценить его концентрацию. Полипропилен ни в одной пробе обнаружен не был», — говорится в публикации.

ПЭТ, который используется для производства одежды, техники, бутылок для воды, автомобильных шин и прочих резинотехнических изделий, был обнаружен в половине проб, следом шли полистирол (36%), полиэтилен (23%) и оргстекло (5%). В самом «загрязненном» образце ученые нашли сразу три типа микропластика. Среднюю концентрацию пластика для всех проб они определили на уровне 1,6 микрограмм на миллилитр.

Исследователи предположили, что если микропластик по организму человека разносит кровоток, то он должен накапливаться в почках и селезенке. Отдельный вопрос связан с тем, как именно разносится микропластик по кровеносной системе. Ученые считают, что если разносчиками микропластика по сосудам являются иммунные клетки, то эффект микропластикового загрязнения окружающей среды может выражаться в росте числа заболеваний иммунитета.

В публикации подчеркивается, что на сегодняшний день нет данных о вреде, который наносят частицы пластика организму. Специалисты подчеркивают важность проведения дополнительных исследований.

Ранее «Эсперт» писал, что спровоцировать повышение уровня холестерина в крови могут не только сидячий образ жизни и жирная пища, новое исследование показало, что «мощным» фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний является пластик. Команда ученых под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского Университета Чанчэн Чжоу обнаружила, что фталат (вещество, которое используется для повышения долговечности пластика) провоцирует увеличение уровня холестерина в плазме.

