Виды и особенности инжиниринговых услуг

Сегодня часто инжиниринговые услуги оказываются именно в качестве комплексного процесса, однако, на самом деле также они могут быть и отдельными мероприятиями, которые будут оказываться после заключения соответствующего договора.

Консультативный инжиринг. При таком инжиринге компания оказывает заказчику исключительно интеллектуальную поддержу. То есть, она проверяет его проект на соответствие законодательной букве, смотрит, чтобы все было грамотно и правильно. Также данная организация при выполнении таких работ может порекомендовать внести какие-либо правки в проект;

Технологический инжиринг. При таком виде компания разрабатывает проект заказчику. Как правило, на нее ложится полный проект по разработке части общего проекта. Например, компания может составить план инженерной сети, или водоканала;

Строительный инжиринг. Данный инжиринг включает в себя в основном поставки необходимых для возведения объекта ресурсов. То есть, строительные материалы поставляются компании, возводящей объект, именно в рамках инжиринга такого характера;

Финансовый инжиринг. На сегодняшний день это самый новый и пока что ещё самый неразвитый метод инжиринга. Он подразумевает создание особенных финансовых институтов, с помощью которых бизнес будет возводить свой проект.

При этом стоит отдельно отметить, что в услуги инжиниринговых компаний не входит непосредственно возведение самого объекта. То есть, даже при строительном инжиринге компания может поставлять ресурсы, необходимые для строительства объекта, но строить сам объект не имеет права. Это попросту противоречит сути услуги.

При этом любые договора по выполнению обязательств инжинирингового характера включают в себя либо отдельные работы по проекту, то есть, какие частицы от общего проекта, или самого проекта в целом.

Также стоит отметить, что оказание таких услуг связано как правило с передачей каких-либо конкретных технологий. То есть, компания, которая оказывает услуги, также передает своему клиенту ещё и свои собственные технологии, благодаря которым последний может действительно серьезно улучшить свой проект.