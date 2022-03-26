Юрист пояснила, какую информацию нельзя распространять в соцсетях

В России ужесточается ответственность за распространение в интернете информации, не соответствующей действительности. Сейчас за так называемые «фейки» можно получить серьезный срок или штраф. Как пояснила агентству «Прайм» заместитель гендиректора юридической компании Urvista Светлана Петропольская, к уголовной ответственности могут привлечь не только за сомнительный пост, но и за комментирование и репост чужого контента.

«Практика по такой категории дел только начала активно формироваться, поэтому сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также "потребляете" из чужих источников», — сообщила юрист.

Она посоветовала вообще избегать освещения тем, связанных с ситуацией на Украине. Любой контент, направленный на разжигание межнациональной вражды и розни, осуждение действий российских военнослужащих и руководства страны, призывы к свержению власти или к совершению незаконных акций, однозначно привлечет внимание правоохранительных органов, предупредила Петропольская. К ответственности, по ее словам, могут, как и прежде, привлечь за распространение клеветы и оскорблений в адрес чиновников и обычных граждан, также под запретом темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и детской порнографией.

Юрист также напомнила о подписанном на днях законе, по которому нельзя распространять «заведомо ложную информацию о любых государственных органах, находящихся за рубежом и действующих в интересах Российской Федерации».

Ранее «Эсперт» писал, что право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантируется Конституцией РФ. Однако в исключительных случаях это право может быть нарушено, рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Ознакомление и фиксация личной переписки могут иметь место до возбуждения уголовного дела при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий.

