Акция недели: «ФосАгро» переписывает исторические максимумы

Индекс МосБиржи по итогам укороченной торговой недели вырос на 0,55%: взлет в первый день был почти компенсирован падением во второй. И все же почти две трети из 33 акций, торговля которыми была возобновлена на МосБирже в четверг, завершили этот спринт в плюсе. У десяти из них итоги двух сессий продолжительностью всего по 4 часа оказались двузначными. Но никто не смог сравниться с акциями «ФосАгро».
Группа «Фосагро» - один из мировых лидеров по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений, высокосортного апатитового концентрата, аммофоса и диаммонийфосфата. Крупнейший европейский производитель фосфорсодержащих удобрений. Продукция поставляется более чем в 100 стран.
Уже в первый день торгов они взлетели на 34%, переписав исторический максимум. Во второй день их прирост относительно закрытия 25 февраля (затем торги приостанавливали почти на месяц) достигал 54%, так что рекорд был поставлен еще раз.
Эта цифра на закрытие пятницы сократилась до 38,6%, но никакая другая российская акция по итогам этой двухдневки сравниться с «ФосАгро» не могла. Ближайшие конкуренты – акции «НОВАТЭК» и «Татнефти» – прибавили 23,46% и 20,96% соответственно, причем от исторических максимумов они были далеки.
Причины такого энтузиазма покупателей были схожи с теми, что поднимали акции российских нефтяных компаний. Снижение курса рубля, а также всеобщий рост цен на сырье и продовольствие, который продолжался пока торги акциями в России были закрыты. Но были и нюансы.
По данным CRU, цены на минеральные удобрения и их компоненты бьют рекорды. С начала года аммиак, азот, фосфаты и сульфаты подорожали на 30% и уже превысили уровень 2008 года. Рост цен произошел из-за нарушения поставок удобрений и их компонентов из России и Украины. По данным ООН, в 2021 году РФ была крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и вторым по величине в мире поставщиком калийных и фосфорных удобрений. Подорожанию также способствовал рост расходов на энергию.