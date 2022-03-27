Акция недели: «ФосАгро» переписывает исторические максимумы

Индекс МосБиржи по итогам укороченной торговой недели вырос на 0,55%: взлет в первый день был почти компенсирован падением во второй. И все же почти две трети из 33 акций, торговля которыми была возобновлена на МосБирже в четверг, завершили этот спринт в плюсе. У десяти из них итоги двух сессий продолжительностью всего по 4 часа оказались двузначными. Но никто не смог сравниться с акциями «ФосАгро».

Группа «Фосагро» - один из мировых лидеров по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений, высокосортного апатитового концентрата, аммофоса и диаммонийфосфата. Крупнейший европейский производитель фосфорсодержащих удобрений. Продукция поставляется более чем в 100 стран.