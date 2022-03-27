Глава «Ашана» объяснил, почему сеть продолжит работу в России

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что ретейлер продолжит работать в России, так как действует в интересах гражданского населения. Так в интервью газете Le Journal du Dimanche он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ, передает ТАСС.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — отметил Клод.

Он сообщил, что в магазинах компании ежедневно выпекают свежий хлеб и для украинцев, и для россиян, «что на данный момент жизненно необходимо». Бренд в России, по его словам, присутствует уже 20 лет, трудоустроены около 30 тыс. сотрудников.

«Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — добавил гендиректор.

Ранее «Эксперт» писал, что правительство Франции посоветовало руководству крупных французских компаний «не спешить с уходом из России». В итоге ни одно из 15 крупнейших предприятий Франции, с руководителями которых встретился президент Франции Эммануэль Макрон, не прервало сотрудничества с Москвой. Речь идет, в частности, о ведущем французском банке Societe Generale, энергетической компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, а также операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan и продовольственной компании Danone.

