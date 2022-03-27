Мантуров спрогнозировал дальнейшее развитие российской промышленности

Перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займет в России от трех до шесть месяцев. Перебоев с поставками одежды не будет, так как есть достаточное количество отечественных производителей, а что касается лекарственных препаратов, то даже если иностранные компании прекратят поставки, Россия сможет наладить собственное производство, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». Также он заверил, что импортных запчастей для обслуживания самолетов SSJ100 хватит еще на «значительное время».

«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум — шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — заявил Мантуров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По поводу рынка одежды и обуви министр отметил, что в России достаточное количество отечественных производителей, которые хоть и называются «какими-то английскими словами, а по факту — российские бренды». Также Мантуров заявил, что России вполне по силам наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки.

«Когда в 2020 году одна из зарубежных компаний поставила за один флакон ковидного антивирусного препарата 480 долларов, мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», — привел пример Мантуров.

По поводу импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 глава Минпромторга сказал, что их хватит на «значительное время».

«Мы с такой проблемой столкнулись, когда только ставили на крыло этот самолет — произвели на второй год 40 самолетов, то есть темп набрали производственный высокий, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли. Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом. Мы здесь подстраховались», — отметил министр.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия не только держит санкционный удар, но и переходит в экономическое контрнаступление, первые результаты которого стали для проводников политики санкционизма не самым приятным сюрпризом. Председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал новый пакет мер по поддерже экономики. В числе предлагаемых шагов называется «донастройка» специальной программы по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Предполагается также упростить регистрацию фармацевтической продукции и медицинских изделий, изменить для них закупочные процедуры, субсидировать процентные ставки по кредитам, предоставляемым производителям и дистрибьюторам. Прорабатывается предложение по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медицинских изделий.

