Минобороны подвело итоги спецоперации за прошедшие сутки

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточным оружием склад ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300 и «Бук» под Киевом, крупную базу горючего в районе Львова и цеха Львовского радиоремонтного завода. Всего за прошедшие сутки российские ВС уничтожили 67 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают натупательные действия в ходе проведения специальной военной операции. 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом. Высокоточными крылатыми рактами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», — заявил Конашенков.

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования был взорван склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 км юго-западнее Киева, отметил Конашенков. По его словам, всего за сутки были поражены 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским, уточнил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что реализация данной инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Минобороны, составит порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Кроме того, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон распространит на ветеранов налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате услуг ЖКХ.

