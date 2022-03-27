Москвичам пообещали холод и снегопады

В начале следующей недели сугробы в Москве могут вырасти до 10-12 см, ночные заморозки усилятся. Холодная и снежная погода сохранится в столичном регионе всю неделю. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова сохранилась вчерашняя — 5 см, на Балчуге, в центре Москвы — 7 см, в Тушино — 6 см. А завтра днем новая порция снегопадов, они будут обложные и ждут нас уже с самого утра. Завтра снежный покров вырастет еще на 5 см», — рассказал Тишковец.

По его словам, в ночь на понедельник морозы окрепнут в Москве до минус восьми градусов, в Подмосковье — до минус 10. Синоптик прогнозирует, что холодная погода с периодическими зарядами снега продержится еще неделю.

Ранее «Эксперт» писал, что день весеннего равноденствия 20 марта стал началом астрономической весны в Северном полушарии Земли. Продолжительность дня за месяц быстро увеличится от 10 часов 45 минут до 13 часов 04 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.

