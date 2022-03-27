Названы самые покупаемые товары в России в марте

Самым покупаемым продуктом в России в первую половину марта, несмотря на ажиотаж вокруг гречки и сахара, стал хлеб. В целом же покупательские предпочтения россиян не изменились, как в сравнении с февралем этого года, так и с мартом 2021-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Несмотря на временный ограниченный рост спроса в некоторых категориях, товары-лидеры сохранили свою позицию, и это говорит в целом по стране о невысоком влиянии эмоциональных всплесков на спрос в общем. При этом рост спроса на отдельные товары соответствует предпандемийному. Помимо хлеба, среди самых часто покупаемых продуктов в порядке убывания оказались кофе, мясо, яйца и молоко. Пятерка самых популярных продуктов в марте этого года осталась такой же, что и в первой половине февраля, и годом ранее», — говорится в исследовании.

В категории «Средства гигиены» товары-лидеры также не изменились. Самым покупаемым осталось мыло, на втором месте — салфетки, затем идут кремы, и только потом — туалетная бумага и шампунь.

В категории «Товары для детей» лидером, как и прежде, стало детское питание. Далее идут тетради, игрушки и подгузники.

Ранее «Эксперт» писал, что самыми продаваемыми в России лекарствами в 2021 году стали назальные капли, цитрамон и ибупрофен. Также в топ самых востребованных препаратов вошли омепрозол, используемый в лечении язвы желудка, антибиотик цефтриаксон и парацетамол.

