Названы три очевидных сигнала нехватки воды в организме

Недостаток даже небольшого количества воды в организме влияет на самочувствие: кровь течет медленнее, снижается обеспечение клеток кислородом, ухудшается общее физическое состояние. Понять, что потребляемой воды недостаточно, довольно просто. Telegram-канал Human Anatomy перечислил три очевидных признака, сигнализирующих об этой проблеме.

«Первое — постоянные головные боли. Вода необходима для нормального кровоснабжения органов и частей тела. Она также обеспечивает нормальную реакцию организма на воспаление. Головная боль, вызванная дегидратацией, обычно усиливается во время движения. Такая боль часто ощущается при быстрых движениях или во время подъема и спуска с лестницы», — говорится в сообщении.

Второй сигнал — мышечные судороги. При дегидратации уменьшается уровень электролитов, в организме становится меньше калия, кальция и магния. Из-за этого в мышцах возникают судороги и боли.

Третий сигнал — слишком сухая кожа. Она просто кричит о дегидратации организма и о том, что нужно пить больше воды, уверены врачи. Чтобы кожа была увлажненной и мягкой, одних кремов мало, важно выпивать достаточное количество воды. Это способствует нормальной выработке кожного жира, предотвращает пересыхание и помогает выводить токсины, ускоряющие ее старение.

Ранее «Эксперт» писал, что для профилактики тромбоза достаточно соблюдать несколько правил, а именно не забывать ежедневно пить воду, регулярно практиковать ходьбу или другие умеренные физические нагрузки и отказаться от курения.

